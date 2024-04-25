«Мегамаркет» опередил Wildberries и первым начал продавать автомобили Lada. Будет доставка и даже кэшбэк

Олег

Фото: АвтоВАЗ


«АвтоВАЗ» начал сотрудничать с «Мегамаркетом» и продавать там свои автомобили с доставкой. Об этом пишут «Автоновости дня».

Ранее мы писали, что основатель Wildberries Татьяна Бакальчук анонсировала старт продаж автомобилей Lada на своем маркетплейсе. По её словам, сейчас ведутся активные переговоры с «АвтоВАЗом». Похоже, что WB опередили: отечественный автоконцерн официально объявил о сотрудничестве с «Мегамаркетом».

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Согласно источнику, на маркетплейсе уже запущена полноценная онлайн-витрина, где представлены три модели Lada: Granta, Niva Legend 4x4 и Niva Travel. Найти их можно в разделе «Автотовары» → «Автомобили» → «Новые автомобили». За сделку отвечает «СберАвто»: при оформлении заказа менеджер свяжется с покупателем и обговорит детали оснащения и доставки.

В ближайшем будущем «Сбер» планирует подключить программу «Спасибо» к покупке авто и доставку машины прямо к дому. 

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Источник:
Автоновости дня
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