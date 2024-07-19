Сбой в Windows парализовал работу банков, авиакомпаний и СМИ по всему миру

Фархад
BSOD

Сегодня, 19 июля, тысячи компьютеров под управлением ОС Windows внезапно получили «синий экран смерти» после автоматической установки обновления от поставщика кибербезопасности CrowdStrike.

Проблема оказалась настолько серьёзной, что сотни банков, авиакомпаний, телевещательных компаний, супермаркетов и других предприятий по всему миру приостановили работу. Как отмечает The Verge, услугами CrowdStrike пользуются многие компании по всему миру для управления безопасностью компьютеров и серверов с Windows.

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Эксперты из CrowdStrike уже выявили проблему и отменили дальнейшее её распространение, но это не поможет девайсам, которые уже ушли в режим восстановления.

В одной из ветки Reddit нашли решение — нужно загрузить компьютер в безопасный режим, перейти в каталог CrowdStrike и удалить системные файлы.
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Источник:
The Verge
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Комментарии

Dmitriy
+1060
Dmitriy
Дада, обланые ркшения, это ж так удобно и безопасно! Ржали всем отделом с утра!
Сегодня в 11:40
#
+4476
Gabriel
Одним обновлением можно кучу народа отправить в каменный век.
2 часа назад в 12:29
#
Mers
+5222
Mers
Нас уже обвинили?!
2 часа назад в 12:58
#
+235
Holldann Mers
На воре и шапка горит😀
час назад в 13:53
#
tellurian
+1557
tellurian Mers
Нет. Они признали сбой и устраняют его.
час назад в 14:10
#
Mers
+5222
Mers tellurian
Фух, ну слава богу)
44 минуты назад
#