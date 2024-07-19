Сбой в Windows парализовал работу банков, авиакомпаний и СМИ по всему миру

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Сегодня, 19 июля, тысячи компьютеров под управлением ОС Windows внезапно получили «синий экран смерти» после автоматической установки обновления от поставщика кибербезопасности CrowdStrike.Проблема оказалась настолько серьёзной, что сотни банков, авиакомпаний, телевещательных компаний, супермаркетов и других предприятий по всему миру приостановили работу. Как отмечает The Verge, услугами CrowdStrike пользуются многие компании по всему миру для управления безопасностью компьютеров и серверов с Windows.Эксперты из CrowdStrike уже выявили проблему и отменили дальнейшее её распространение, но это не поможет девайсам, которые уже ушли в режим восстановления.В одной из ветки Reddit нашли решение — нужно загрузить компьютер в безопасный режим, перейти в каталог CrowdStrike и удалить системные файлы.