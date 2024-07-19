Сбой в Windows парализовал работу банков, авиакомпаний и СМИ по всему миру

Сегодня, 19 июля, тысячи компьютеров под управлением ОС Windows внезапно получили «синий экран смерти» после автоматической установки обновления от поставщика кибербезопасности CrowdStrike.
Проблема оказалась настолько серьёзной, что сотни банков, авиакомпаний, телевещательных компаний, супермаркетов и других предприятий по всему миру приостановили работу. Как отмечает The Verge, услугами CrowdStrike пользуются многие компании по всему миру для управления безопасностью компьютеров и серверов с Windows.
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Эксперты из CrowdStrike уже выявили проблему и отменили дальнейшее её распространение, но это не поможет девайсам, которые уже ушли в режим восстановления.
В одной из ветки Reddit нашли решение — нужно загрузить компьютер в безопасный режим, перейти в каталог CrowdStrike и удалить системные файлы.