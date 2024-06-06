Windows 10 преобразится, а за обновления придётся платить

Компания Microsoft решилась на крайне необычный шаг — она возобновила программу бета-тестирования Windows 10. В октябре следующего года эта операционная система должна перестать получать обновления, и её поддержка будет завершена, но даже несмотря на это, пользователям предлагается опробовать новые функции, которые будут добавлены в ближайшее время.
По словам Microsoft, вступление в бета-программу не продлевает срок широкой поддержки Windows 10, апдейты всё равно перестанут приходить. Исключение составит корпоративная редакция, пользователи которой будут ещё в течение нескольких лет получать платные обновления (61 доллар за каждое устройство в первый год, 122 доллара во второй и 244 долларов в третий). Но что ещё более важно, Microsoft планирует впервые в своей истории распространить практику выпуска платных обновлений на обычных пользователей, хотя пока неизвестно, сколько им будет предложено платить.
Свежая бета-сборка Windows 10 пока не выпущена и даже не анонсирована, поэтому неизвестно, что в ней появится. Догадок немного: скорее всего, Microsoft добавит в него поддержку нейросетевого чата Copilot и другие функции, задействующие искусственный интеллект.
В действиях Microsoft начинает прослеживаться логика, если глянуть на статистику рынка операционных систем. На нём, спустя 9 лет после выпуска, лидирует Windows 10, занимая 68-процентную долю среди всех компьютеров. Windows 11 плетётся далеко позади с долей всего 28%. Согласитесь, было бы странно со стороны Microsoft оставлять десятки миллионов пользователей с операционной системой, которая не обновляется и не развивается, но ещё более глупым выглядела бы параллельная поддержка двух платформ. Встраивание нейросетей хотя бы частично решит эти проблемы и позволит поддерживать Windows 10 в актуальном состоянии на протяжении ближайших лет.
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