Microsoft проверяет нервы пользователей Windows на прочность

Пользователи Windows 10 заметили неприятное «нововведение» на своих компьютерах — стало появляться занимающее половину экрана уведомление о предстоящем окончании поддержки этой версии ОС с предложением установить Windows 11. Конечно, это мало кому нравится, ведь окно может возникнуть внезапно — например, когда человек смотрит видео, играет или сосредоточенно работает в какой-нибудь программе.
Неприятность ситуации усиливается ещё и тем, что уведомление выскакивает даже на компьютерах, которые несовместимы с Windows 11 из-за технических требований. Обладатели таких ПК знают, что у них не получится обновиться, и недоумевают, почему Microsoft рекламирует им новую ОС столь странным способом. Полностью отключить появление уведомления нельзя, можно лишь попросить показать его ещё раз позднее.
Не исключено, что показ уведомления на неподдерживаемых компьютерах связан с желанием Microsoft подтолкнуть пользователей к апгрейду их «железа» или переходу на новые модели устройств. Известно, что в скором времени выйдет крупное обновление Windows 11, для установки которого потребуется процессор, оснащённый нейросетевым модулем, и Microsoft нужно каким-то образом добиться того, чтобы совместимых с этим апдейтом машин было как можно больше. До окончания полноценной поддержки Windows 10 остаётся ещё примерно полтора года — она будет завершена 14 октября 2025 года. После этой даты будут выпускаться только экстренные патчи безопасности, никаких нововведений добавляться не будет.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым