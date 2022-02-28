Honor


Сегодня стартует ежегодная международная выставка Mobile World Congress 2022 (MWC). В рамках этого мероприятия компания Honor собирается представить свои новинки.

Судя по официальной информации, на MWC Honor покажет несколько новых девайсов и аксессуаров. Презентация пройдет в обычном офлайн-режиме, но будет транслироваться в YouTube по всему миру.

Посмотреть мероприятие можно в 15:00 по московскому времени. Переходите по ссылке на официальный канал HONOR и присоединяйтесь к мероприятию! Это отличный способ отвлечься от тревожных новостей. 



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