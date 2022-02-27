В сети появилась дополнительная информация о будущем iPhone 14 Pro, который уже прозвали «дырявым». Об этом рассказали в профильном зарубежном издании MacRumors.
Согласно источнику, инсайдеры поделились инженерной схемой дисплея якобы для iPhone 14 Pro. На ней можно ясно увидеть, что монобровь полностью отсутствует, а вместо нее в верхней части размещены два отверстия — для фронтальной камеры и датчиков Face ID. Кроме того, при помощи этой фотографии можно примерно представить габариты этих отверстий — есть ощущение, что на предыдущих утечках они выглядели поменьше.
В целом, замена моноброви на «дырки» в линейке iPhone 14 Pro уже не кажется совсем уж нереальным сценарием. Череда инсайдов о будущем «яблочном» флагмане постепенно приучила нас к этой мысли; кроме того, обилие таких слухов, скорее всего, означает, что так оно и будет. Свежая утечка впервые появилась в китайской соцсети Weibo, а после её репостил Джон Проссер.
По поводу iPhone 14 Pro разные инсайдеры сходятся в одном: «моноброви» у смартфона не будет, как и сканера Touch ID. Apple просто разместит Face ID в одном из отверстий дисплея и на этом остановится.
Ранее мы рассказывали о других подробностях будущих Apple-девайсов. Например, в последнее время появилось особенно много слухов о MacBook с гибким дисплеем.
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