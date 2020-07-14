Сегодня официальный релиз Death Stranding на ПК в магазинах Steam и Epic Games Store. Игру можно приобрести за 3 499 рублей. Несмотря на такой высокий ценник, проект Хидео Кодзимы уже успел занять лидерскую позицию в топе продаж магазина от Valve.
Напомним, Death Stranding вышла 8 ноября 2019 года эксклюзивно на PlayStation 4. Это первый самостоятельный релиз студии Kojima Productions, которую основал геймдизайнер Хидео Кодзима.
Сайты Digital Foundry и Eurogamer уже успели изучить ПК-версию и поделиться результатами. Сообщается, что игра поддерживает только стандартные варианты разрешения и активировать 1800р или 1620р не получится. Помимо этого, настройки частоты обновления экрана привязаны к настройкам системы. Death Stranding поддерживает скорость до 240 FPS и даже при 60 кадрах в секунду смотрится намного плавнее, чем на PlayStation 4 Pro.
Что касается опций графики, игроки смогут настроить качество текстур и моделей, AO, глубину резкости и размытие при движении, и сглаживание. Имеется поддержка DLSS 2.0, которая оптимизирует картинку с помощью ИИ. Также можно активировать технологию FidelityFX от AMD, которая повышает резкость картинки.
Стоит напомнить, что Death Stranding — игра в жанре action с открытым миром. Действие происходит в постапокалиптическом будущем на территории бывших Соединённых Штатов Америки, которые были разрушены вторжением призрачных существ из другого мира. Играть предстоит за курьера Сэма, главную роль которого исполнил актёр Норман Ридус. Основная задача, если можно так выразиться, исследовать континент и восстановить связь между изолированными поселениями. Кто уже успел пройти игру на PS4, что скажите, Кодзима — гений?
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