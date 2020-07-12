Похоже, что Apple после того, как объявила о своём переходе на процессоры собственной разработки, оставила несколько тузов в рукаве. По словам одного из источников сайта Wccftech, компания может работать над собственной консолью на базе чипа Apple Silicon.
Консоль на своём процессоре может помочь Apple увеличить пользовательскую базу сервиса Arcade с помощью эксклюзивных проектов. Тем не менее первым продуктом на Apple Silicon будут ноутбуки MacBook, которые, по словам производителя, должны выйти до конца этого года.
Компактный корпус Apple TV 6 с мощным чипом A12X Bionic и эффективным охлаждением может вдохновить компанию на запуск консоли в том же форм-факторе. Ранее в сети уже появлялись слухи о том, что Apple работает над собственным игровым контроллером, который можно будет использовать с компьютерами Mac, iPhone, iPad и Apple TV. Возможно, это будет первый шаг к запуску собственной консоли.
Также на запуск собственной консоли может повлиять дальнейший успех сервиса Apple Arcade, который сейчас переживает не самые лучшие времена. Компания меняет стратегию в сторону акцента на игровые проекты, которые будут вовлекать пользователей в игровой процесс, подталкивая их тем самым продлять подписку.
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