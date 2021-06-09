





Пользователи испытывают проблемы с доступом к сервисам «Яндекса». Судя по жалобам, которые фиксирует DownDetector, сложности массовые и охватывают разные города России.Не работает «Яндекс.Такси» — приложение не находит водителей и предлагает повторно заказать машину через некоторое время. Также могут наблюдаться сложности с другими сервисами «Яндекса», хотя часть из них остаётся работоспособной.Вероятно, «Яндекса» в курсе ситуации и работает над устранением проблем. Обычно такие проблемы решаются в течение часа, однако «отголоски» могут ощущаться ещё некоторое время. За последние недели это далеко не первый сбой, так что пользователи «Яндекса» наверняка уже привыкли к подобным поломкам и воспринимают их без паники.