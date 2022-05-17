Сеть 6G взломали с помощью фольги, принтера и ламинатора. Так просто?

Ученые доказали, что для перехвата некоторых беспроводных сигналов 6G не нужно высокотехнологическое оборудование. Достаточно иметь при себе несколько подручных средств. Такие есть в любом офисе.Исследования проведенные профессорорами Найтли и Дэниелом Миттлманом показывают, как легко передавать сигнал 6G между двумя пользователями. Для этого ученые создали метаповерхность при помощи обычного офисного оборудования.Для эксперимента взята частота в 150 ГГц. Она выше чем та, что используется в современных 5G или Wi-Fi. Однако исследователи считают, что следующее поколение сети будет работать, в том числе и на повышенных частотах.Создание так называемой метаповерхности не требует определенных знаний и займет не более пяти минут. На обычный лист бумаги наносятся металлизированные символы в виде буквы «C» и фиксируются при помощи ламинатора. Они не идентичны друг другу. Открытая часть каждого кольца имеет свой размер и направление. Такой шаблон позволяет преломлять часть сигнала и перенаправить его на стороннее оборудование.На рисунке наглядно показано, как работает система взлома. Условные пользователи Ева и Боб обмениваются информацией между собой. Ева является перехватчиком сигнала при помощи созданной метаповерхности.Эдвард Найтли считает:«Осознание будущей угрозы — это первый шаг к противодействию этой угрозе. Частоты, уязвимые для этой атаки, еще не используются, но они появятся, и мы должны быть готовы».Таким образом ученые еще раз напоминают о заблуждении, что более высокие частоты являются гарантом безопасности.