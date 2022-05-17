6G Взлом

Сеть 6G взломали с помощью фольги, принтера и ламинатора. Так просто?

Артем
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Ученые доказали, что для перехвата некоторых беспроводных сигналов 6G не нужно высокотехнологическое оборудование. Достаточно иметь при себе несколько подручных средств. Такие есть в любом офисе.

Исследования проведенные профессорорами Найтли и Дэниелом Миттлманом показывают, как легко передавать сигнал 6G между двумя пользователями. Для этого ученые создали метаповерхность при помощи обычного офисного оборудования. 

Для эксперимента взята частота в 150 ГГц. Она выше чем та, что используется в современных 5G или Wi-Fi. Однако исследователи считают, что следующее поколение сети будет работать, в том числе и на повышенных частотах.

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Создание так называемой метаповерхности не требует определенных знаний и займет не более пяти минут. На обычный лист бумаги наносятся металлизированные символы в виде буквы «C» и фиксируются при помощи ламинатора. Они не идентичны друг другу. Открытая часть каждого кольца имеет свой размер и направление. Такой шаблон позволяет преломлять часть сигнала и перенаправить его на стороннее оборудование.

На рисунке наглядно показано, как работает система взлома. Условные пользователи Ева и Боб обмениваются информацией между собой. Ева является перехватчиком сигнала при помощи созданной метаповерхности. 

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Эдвард Найтли считает:

«Осознание будущей угрозы — это первый шаг к противодействию этой угрозе. Частоты, уязвимые для этой атаки, еще не используются, но они появятся, и мы должны быть готовы».

Таким образом ученые еще раз напоминают о заблуждении, что более высокие частоты являются гарантом безопасности.
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Источник:
dl.acm.org
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Комментарии

+223
Мих
Что за бред?
С каких пор перехват радиосигнала стал взломом?

И перевод к рисунку неправильный. Не Ева и Боб обмениваются информацией, а Алиса и Боб, а Ева — шпион ...

PS. Раньше даже очень «жёлтые» статьи были интересней
Сегодня в 13:19
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kardigan
+2480
kardigan Мих
Спасибо дружище!!! Коротко и ясно.
Сегодня в 14:42
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Mers
+3931
Mers Мих
«Смешались в кучу кони, люди"(с)🤣
час назад в 20:45
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