



Юный житель провинции Хамгён-Пукто в КНДР подпольно привёз в свою родную страну сериал «Игра в Кальмара», скопированный на флешку. Ему удалось обойти цензуру — таможенники не заметили у него флешку при личном досмотре, а потому не проверили её содержимое.



Северокореец распространил копии сериала среди своих знакомых, и так постепенно информация об этом дошла до компетентных органов. Он был задержан, арестован и приговорён к высшей мере наказания. В скором времени его казнят.



Друзей юноши, которым он скопировал «Игру в Кальмара», тоже осудили, но с ними суд был более гуманным — одного приговорили к пожизненному заключению, а ещё шестерых, которые просто посмотрели скопированный сериал, — к пяти годам каторжного труда на угольных шахтах.



В учебном заведении, где учился распространитель «Игру в Кальмара», проходят обыски. Директор школы, секретарь по делам молодежи и классная руководительница уволены, им тоже грозит уголовное преследование и наказание в виде каторжных работ.



«Игра в Кальмара», снятая в Южной Корее, стала одним из эксклюзивов Netflix и самым популярным сериалом в этом сервисе, возглавив топ в 90 странах мира. С начала 2021 года в Серверной Корее запрещён ввоз сериалов и фильмов из заграницы, а также хранение, распространение и просмотр таких материалов, максимальное наказание за это — смертная казнь или пожизненная тюрьма. Журналисты из государственных северокорейских СМИ всё же посмотрели «Игру в Кальмара» и сошлись во мнении, что этот сериал разоблачает реалии капиталистической культуры в Южной Корее и показывает общество неравенства, где к людям относятся как к пешкам и могут убивать по прихоти богачей.







