РКН


Роскомнадзор выделил более 57 миллионов рублей на оборудование четырех мобильных комплексов для мониторинга сетей. Об этом рассказали российские СМИ.

Строго говоря, деньги выделил ФГУП «Главный радиочастотный центр», которое контролируется Роскомназдором и занимается реализацией закона о «суверенном интернете». Тендер на закупку оборудования размещен на портале госзакупок.

Согласно источнику, власти собираются переоборудовать для мониторинга сетей четыре кроссовера Renault Duster. Готовые комплексы отправят в четыре федеральных округа: Южный, Северо-Западный, Приволжский и Уральский.

Эти автомобили будут предназначены для «мониторинга сетей сотовой связи и беспроводного широкополосного доступа, цифрового и аналового телерадиовещания». Иными словами, комплексы будут передвигаться по жилым районам и сканировать открытые сети — мобильные, или открытые точки доступа Wi-Fi — на предмет исполнения предписаний Роскомнадзора. Оборудование будет выявлять тех провайдеров, которые не блокируют запрещенные в РФ ресурсы, внесенные в реестр РКН.

Сообщается, что эти оборудованные автомобили смогут пеленговать сигналы, которые обнаружат вокруг себя, и выявлять источники радиоизлучений. Ведомства рассчитывают использовать эти «дастеры» не менее десяти лет. 



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Источник:

appspot.com appspot.com

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