

Роскомнадзор выделил более 57 миллионов рублей на оборудование четырех мобильных комплексов для мониторинга сетей. Об этом рассказали российские СМИ.



Строго говоря, деньги выделил ФГУП «Главный радиочастотный центр», которое контролируется Роскомназдором и занимается реализацией закона о «суверенном интернете». Тендер на закупку оборудования размещен на портале госзакупок.



Согласно источнику, власти собираются переоборудовать для мониторинга сетей четыре кроссовера Renault Duster. Готовые комплексы отправят в четыре федеральных округа: Южный, Северо-Западный, Приволжский и Уральский.



Эти автомобили будут предназначены для «мониторинга сетей сотовой связи и беспроводного широкополосного доступа, цифрового и аналового телерадиовещания». Иными словами, комплексы будут передвигаться по жилым районам и сканировать открытые сети — мобильные, или открытые точки доступа Wi-Fi — на предмет исполнения предписаний Роскомнадзора. Оборудование будет выявлять тех провайдеров, которые не блокируют запрещенные в РФ ресурсы, внесенные в реестр РКН.



Сообщается, что эти оборудованные автомобили смогут пеленговать сигналы, которые обнаружат вокруг себя, и выявлять источники радиоизлучений. Ведомства рассчитывают использовать эти «дастеры» не менее десяти лет.





