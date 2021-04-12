





Google продолжает развивать свои проекты, завязанные на виртуальную и дополненную реальности (VR и AR), и теперь компания создала сайт, на котором можно посмотреть и даже попробовать запустить такие экспериментальные работы. Пока что в базе только 4 проекта, созданные Google, однако компания предлагает разработчикам делиться своими работами для WebXR — так называемой «расширенной реальности», которая работает пока что только в браузере Chrome на Android.Все проекты достаточно простые и позволяют выполнять полезные функции: так, например, Sodar в режиме реального времени покажет вокруг вас двухметровую «зону безопасности от COVID», а Measure Up позволит прямо через браузер измерить размеры, площади и объемы различных вещей в реальном мире. Еще один проект, Picturescape, пока что находится в разработке, и он позволяет проецировать вокруг вас снятые фото, создавая виртуальную медиатеку.Но, пожалуй, самым интересным проектом можно назвать Floom. Его суть в том, что с его помощью можно посмотреть... сквозь планету. Да-да, достаточно навести смартфон на землю, и он покажет вам, что находится с другой стороны земного шара. Шах и мат, свидетели плоской Земли — Google простым приложением доказала, что наша планета круглая.