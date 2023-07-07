Shazam научился угадывать песни в YouTube, TikTok и других соцсетях

Фархад
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Компания Apple выпустила обновление фирменного приложения для распознавания музыки Shazam. Теперь оно научилось идентифицировать песни, которые воспроизводятся в сторонних приложениях, таких как TikTok и YouTube.

Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно открыть Shazam, нажать синюю кнопку и вернуться к приложению, в котором проигрывается ролик. Shazam задействует микрофон iPhone, чтобы услышать песню и распознать её.

Стоит отметить, что намного проще использовать встроенную в Пункт управления функцию распознавания музыки‌. Этот способ не требует переключения между приложениями и работает стабильно.

Скачать или обновить Shazam можно бесплатно в App Store.
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Источник:
MacRumors
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