





Уже не в первый раз Siri выдает «секреты» Apple, и теперь голосовой помощник рассказал, когда пройдет следующая презентация компании.Некоторым пользователям (видимо, только из США) на вопрос «Когда состоится следующее мероприятие Apple» Siri отвечает, что «Специальное мероприятие состоится во вторник, 20 апреля, в Apple Park в Купертино, Калифорния. Вы можете получить все подробности на Apple.com»:Предполагается, что на весенней презентации компания представит долгожданные трекеры AirTags и обновленные iPad с mini-LED экранами. Также есть шанс, что Apple покажет обновленные MacBook на своих чипах Silicon.