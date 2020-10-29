Spotify
Spotify опубликовал отчет за третий квартал 2020 года. Компания назвала запуск в России «самым успешным выходом на иностранный рынок за всю историю сервиса».

Шведский потоковый аудиосервис запустился официально в России 15 июля 2020 года. Компания не раскрыла количество российских подписчиков. Вместо этого были озвучены общие цифры.

Spotify

По последним данным у Spotify более 320 миллионов пользователей, прирост составил 29 процентов по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Среди них 144 миллиона платных подписчиков (прирост 27 процентов). Выручка составила 1,97 миллиарда евро, из них 1,79 миллиарда принесли подписки и 185 миллионов реклама. Чистый убыток сервиса — 101 миллион евро.

Рост числа пользователей связывают с маркетинговыми компаниями в Индии и успешным запуском в России и 12 других странах. Таким образом Spotify опережает музыкальные сервисы Apple и Amazon, по последним данным у них 60 и 55 миллионов платных подписчиков соответственно.


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