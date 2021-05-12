



Переход Apple с процессоров Intel на собственные SoC Silicon убрал одну важную возможность — установку Windows через Boot Сamp. Досталось и Linux — он банально не поддерживал M1. Однако в последнее время ситуация стала улучшаться: так, Parallels научился работать с Windows 10 для ARM, а теперь пришел черед и Linux.



Все дело в том, что в предварительную версию ядра Linux 5.13-RC1 была добавлена базовая поддержка SoC Apple M1. И хотя Linux уже долгое время поддерживает ARM и может работать на таких устройствах, как Raspberry Pi, Apple M1 значительно отличается от других ARM-процессоров, поэтому заставить Linux работать на этом чипе было сложной задачей.







На данный момент Linux 5.13-RC1 может загружаться на Mac с M1, но не поддерживает все функции SoC. Например, еще нет поддержки GPU, так что работать c Linux можно только в софтверном режиме. Но, в любом случае, это важный первый шаг: релиз этого ядра скорее всего произойдет в июне или июле, и тогда пользователи Mac с M1 получат возможность запуска второй полноценной ОС на своих устройствах.