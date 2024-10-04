Скоро выйдет документальный фильм, в котором раскроется главная тайна криптовалюты

Американский телеканал HBO покажет документальный фильм "Money Electric: The Bitcoin Mystery". Обещается, что в нём будет раскрыта загадка, которая мучает человечество более 15 лет — «Кто же является создателем Bitcoin?»
Фильм будет показан по кабельному телевидению вечером 8 октября и моментально появится в стриминговом сервисе HBO Max. Можно ожидать, что его оперативно озвучат на русском языке и уже через несколько дней его можно будет скачать с торрентов или посмотреть в пиратских видеосервисах.
Bitcoin — родоначальник всех криптовалют и всего хайпа, который возник вокруг блокчейна. Его создатель (или создатели) скрывается под псевдонимом Сатоси Накамото, и ему (или им) принадлежит около 1,1 миллиона биткойнов, которые сейчас можно продать примерно за 66 миллиардов долларов. Американская пресса считает, что раскрытие его личности может повлиять на выборы президента США, которые состоятся через месяц. Без Сатоси Накамото не было бы не только биткойна, но и других криптовалют (включая Ethereum), игр вроде Hamster Kombat и «Клюкера» от «Яндекса» и даже цифрового рубля (хотя последнего пока ещё нет).
В прошлом выдвигались различные предположения относительного реальной личности Сатоси Накамото, она до сих пор не установлена достоверно. Журналисты заметили, что недавно кто-то из держателей самых кошельков Bitcoin вывел 250 монет на сумму около 15 миллионов долларов, что подогревает интерес к этой документалке. Несколькими днями ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп прилюдно и под камерами расплатился биткойнами за еду в одном из кафе, что тоже на что-то намекает.
Из описания фильма:
В фильме Money Electric: The Bitcoin Mystery бесстрашный режиссер Каллен Хобак погружается в одну из самых долговечных и высокопоставленных тайн в области технологий и финансов: происхождение биткойна и личность его анонимного создателя, Сатоши Накамото. Спустя более десяти лет после исчезновения Сатоси, биткойн угрожает нарушить мировой финансовый порядок, заставляя страны пересмотреть саму природу денег, поскольку Сатоси потенциально может стать самым богатым человеком на земле. Хобак, известный тем, что раскрывает тайные субкультуры и движения с помощью цифровой криминалистики, погружается в общение с ключевыми игроками, обнаруживает невиданные ранее улики и с юмором разгадывает хаотичное происхождение и стремительный взлет биткоина. Money Electric — это захватывающее, охватывающее весь мир расследование намерений загадочного изобретателя биткойна. Хобак встречается с теми, кто мог бы быть Сатоси, пытаясь раскрыть, кому принадлежит власть — и что они могли бы с ней сделать, если бы биткойн влился в нашу повседневную жизнь.
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