





Google Chrome — самый популярный браузер на планете Земля, порядка 2/3 пользователей выходят в интернет именно с него. И он продолжает активно развиваться: так, в последней на данной момент 87-ой версии появилась возможность вызывать самые популярные функции прямо из адресной строки. С учетом того, что настройки браузера давно уже перестали быть интуитивно понятными, назвать ее лишней язык не поворачивается.Работать с новой фишкой очень просто: введите необходимую функцию браузера прямо в адресной строке, и выберите предложенный им пункт. Например, нужно открыть новое окно в режиме инкогнито? Наберите «инкогнито»:Аналогично можно написать «перевести страницу», «очистить историю», «обновить Chrome», «изменить пароли», «изменить данные карты» и так далее — полного списка всех работающих команд нет, более того, не обязательно их писать дословно: Chrome умеет понимать общий смысл фразы.Пока что по умолчанию эта функция работает не у всех, однако это легко исправить — перейдите по ссылкам, и принудительно включите эти настройки:Далее нужно перезапустить браузер, и быстрый доступ к популярным функциям Chrome из адресной строки должен заработать.