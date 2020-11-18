

Google обновила браузер Chrome для macOS до версии 87.0.4280.66. Разработчики добавили новый значок, поддержку чипа Apple M1 и повысили производительность.



Значок браузера Chrome теперь прямоугольной формы с закругленными краями, логотип размещается на белом фоне. Иконка отлично вписывается в концепцию интерфейса операционной системы macOS Big Sur.



Обновление также повышает производительность за счет снижения загрузки ЦП, регулируя фоновую активность. Вкладки в фоне теперь не так часто выводят процессор из спящего режима, сохраняя время автономной работы, поэтому Chrome использует до 5 раз меньше ресурсов ЦП.







Теперь, когда компьютеры Mac с процессором Apple M1 находятся в свободном доступе, Google выпустила нативную версию Chrome с поддержкой этого чипа. Её можно будет загрузить на официальной странице браузера, которая теперь позволяет выбирать программу для компьютеров с процессором Intel или M1.



Из официального блога компании:



Chrome теперь отдает предпочтение вашим активным вкладкам по сравнению со всем, что открыто, сокращая использование ЦП до 5 раз и продлевая срок службы батареи до 1,25 часа (на основе внутренних тестов).

Chrome теперь запускается на 25 процентов быстрее, загружает страницы на 7 процентов быстрее и делает все это, используя меньше энергии и оперативной памяти, чем раньше.

Chrome теперь запускается на 25 процентов быстрее, загружает страницы на 7 процентов быстрее и делает все это, используя меньше энергии и оперативной памяти, чем раньше. Chrome на Android теперь загружает страницы практически мгновенно, когда вы перемещаетесь вперед и назад, что делает эти общие задачи очень быстрыми.

Вкладки



Теперь вы можете закреплять вкладки, отправлять вкладки на другие устройства и даже группировать вкладки в Chrome. В этом месяце будет добавлен в панель инструментов поиск по вкладкам.







Выполнение действий прямо из адресной строки



В этом выпуске разработчики расширили возможности адресной строки с помощью «Действия Chrome» — более быстрый способ сделать что-то всего несколькими нажатиями клавиш. Например: когда вы вводите «редактировать пароли» или «удалять историю», теперь вы можете выполнять действия прямо из панели.

Теперь вы можете закреплять вкладки, отправлять вкладки на другие устройства и даже группировать вкладки в Chrome. В этом месяце будет добавлен в панель инструментов поиск по вкладкам.В этом выпуске разработчики расширили возможности адресной строки с помощью «Действия Chrome» — более быстрый способ сделать что-то всего несколькими нажатиями клавиш. Например: когда вы вводите «редактировать пароли» или «удалять историю», теперь вы можете выполнять действия прямо из панели. Первый набор действий — изначально доступный для настольных ПК — ориентирован на конфиденциальность и безопасность.







Помимо этого, разработчики обещают в ближайшее время добавить «Карточки» на стартовую страницу, которые позволят вернуться к таким занятиям, как планирование еды, поиск подарков к празднику или завершение просмотра видео. Все вышеперечисленное будет реализовано в течение следующих нескольких недель.