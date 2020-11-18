Google обновила браузер Chrome для macOS до версии 87.0.4280.66. Разработчики добавили новый значок, поддержку чипа Apple M1 и повысили производительность.
Значок браузера Chrome теперь прямоугольной формы с закругленными краями, логотип размещается на белом фоне. Иконка отлично вписывается в концепцию интерфейса операционной системы macOS Big Sur.
Обновление также повышает производительность за счет снижения загрузки ЦП, регулируя фоновую активность. Вкладки в фоне теперь не так часто выводят процессор из спящего режима, сохраняя время автономной работы, поэтому Chrome использует до 5 раз меньше ресурсов ЦП.
Теперь, когда компьютеры Mac с процессором Apple M1 находятся в свободном доступе, Google выпустила нативную версию Chrome с поддержкой этого чипа. Её можно будет загрузить на официальной странице браузера, которая теперь позволяет выбирать программу для компьютеров с процессором Intel или M1.
Из официального блога компании:
-
Chrome теперь отдает предпочтение вашим активным вкладкам по сравнению со всем, что открыто, сокращая использование ЦП до 5 раз и продлевая срок службы батареи до 1,25 часа (на основе внутренних тестов).
- Chrome теперь запускается на 25 процентов быстрее, загружает страницы на 7 процентов быстрее и делает все это, используя меньше энергии и оперативной памяти, чем раньше.
-
Chrome на Android теперь загружает страницы практически мгновенно, когда вы перемещаетесь вперед и назад, что делает эти общие задачи очень быстрыми.
Теперь вы можете закреплять вкладки, отправлять вкладки на другие устройства и даже группировать вкладки в Chrome. В этом месяце будет добавлен в панель инструментов поиск по вкладкам.
Выполнение действий прямо из адресной строки
В этом выпуске разработчики расширили возможности адресной строки с помощью «Действия Chrome» — более быстрый способ сделать что-то всего несколькими нажатиями клавиш. Например: когда вы вводите «редактировать пароли» или «удалять историю», теперь вы можете выполнять действия прямо из панели. Первый набор действий — изначально доступный для настольных ПК — ориентирован на конфиденциальность и безопасность.
Помимо этого, разработчики обещают в ближайшее время добавить «Карточки» на стартовую страницу, которые позволят вернуться к таким занятиям, как планирование еды, поиск подарков к празднику или завершение просмотра видео. Все вышеперечисленное будет реализовано в течение следующих нескольких недель.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru