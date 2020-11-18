Chrome
Google обновила браузер Chrome для macOS до версии 87.0.4280.66. Разработчики добавили новый значок, поддержку чипа Apple M1 и повысили производительность.

Значок браузера Chrome теперь прямоугольной формы с закругленными краями, логотип размещается на белом фоне. Иконка отлично вписывается в концепцию интерфейса операционной системы macOS Big Sur.

Обновление также повышает производительность за счет снижения загрузки ЦП, регулируя фоновую активность. Вкладки в фоне теперь не так часто выводят процессор из спящего режима, сохраняя время автономной работы, поэтому Chrome использует до 5 раз меньше ресурсов ЦП.

Chrome

Теперь, когда компьютеры Mac с процессором Apple M1 находятся в свободном доступе, Google выпустила нативную версию Chrome с поддержкой этого чипа. Её можно будет загрузить на официальной странице браузера, которая теперь позволяет выбирать программу для компьютеров с процессором Intel или M1.

Из официального блога компании:

  • Chrome теперь отдает предпочтение вашим активным вкладкам по сравнению со всем, что открыто, сокращая использование ЦП до 5 раз и продлевая срок службы батареи до 1,25 часа (на основе внутренних тестов).

  • Chrome теперь запускается на 25 процентов быстрее, загружает страницы на 7 процентов быстрее и делает все это, используя меньше энергии и оперативной памяти, чем раньше.

  • Chrome на Android теперь загружает страницы практически мгновенно, когда вы перемещаетесь вперед и назад, что делает эти общие задачи очень быстрыми.

Вкладки

Теперь вы можете закреплять вкладки, отправлять вкладки на другие устройства и даже группировать вкладки в Chrome. В этом месяце будет добавлен в панель инструментов поиск по вкладкам.

Chrome

Выполнение действий прямо из адресной строки

В этом выпуске разработчики расширили возможности адресной строки с помощью «Действия Chrome» — более быстрый способ сделать что-то всего несколькими нажатиями клавиш. Например: когда вы вводите «редактировать пароли» или «удалять историю», теперь вы можете выполнять действия прямо из панели. Первый набор действий — изначально доступный для настольных ПК — ориентирован на конфиденциальность и безопасность.

Chrome

Помимо этого, разработчики обещают в ближайшее время добавить «Карточки» на стартовую страницу, которые позволят вернуться к таким занятиям, как планирование еды, поиск подарков к празднику или завершение просмотра видео. Все вышеперечисленное будет реализовано в течение следующих нескольких недель. 


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Обновите свой браузер Google Chrome прямо сейчас Обновите свой браузер Google Chrome прямо сейчас

Google может встроить рекламу в стартовую страницу браузера Chrome Google может встроить рекламу в стартовую страницу браузера Chrome

В Chrome на iPad появилась долгожданная возможность В Chrome на iPad появилась долгожданная возможность