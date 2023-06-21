Скрытая функция iOS 17 поможет определять неполадки автомобиля

Фархад
iOS 17
Фото: 9to5Mac

В начале июня компания Apple представила iOS 17, но в свойственной ей манере умолчала о некоторых довольно полезных нововведениях. Например, улучшенная функция Visual Look Up, которая предназначена для идентификации объектов на фотографиях, теперь может распознавать символы на приборной панели автомобиля.

Проще говоря, с релизом iOS 17 ваш iPhone превратится в инструмент для диагностики машины. Смартфон сможет определять индикаторы и предоставлять о них развёрнутую информацию.

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Фото: Reddit

Достаточно просто сфотографировать приборную панель, открыть изображение и свайпнуть вверх для получения дополнительных сведений. iOS 17 также предоставит быстрые ссылки, чтобы узнать больше о каждом символе в Safari. 

Напомним, пока iOS 17 доступна только бета-тестерам. Финальный релиз всех новых операционных систем Apple состоится этой осенью.
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Источник:
9to5Mac
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