Скрытая функция iOS 17 поможет определять неполадки автомобиля

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В начале июня компания Apple представила iOS 17, но в свойственной ей манере умолчала о некоторых довольно полезных нововведениях. Например, улучшенная функция Visual Look Up, которая предназначена для идентификации объектов на фотографиях, теперь может распознавать символы на приборной панели автомобиля.Проще говоря, с релизом iOS 17 ваш iPhone превратится в инструмент для диагностики машины. Смартфон сможет определять индикаторы и предоставлять о них развёрнутую информацию.Достаточно просто сфотографировать приборную панель, открыть изображение и свайпнуть вверх для получения дополнительных сведений. iOS 17 также предоставит быстрые ссылки, чтобы узнать больше о каждом символе в Safari.Напомним, пока iOS 17 доступна только бета-тестерам. Финальный релиз всех новых операционных систем Apple состоится этой осенью.