Как подключить к Mac сразу две пары Bluetooth-наушников

Олег

Mac


Некоторое время назад Apple добавила в iOS и iPadOS возможность поделиться звуком во время просмотра контента. Пользователи AirPods могут с легкостью подключать две пары к одному айфону и слушать что-то вместе.

Хотелось бы увидеть подобную функцию в macOS, но её пока нет и не предвидится. А подключить двое наушников к одному компьютеру порой просто необходимо. Вот как это сделать:

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  • Установите сопряжение или подключите к Mac все наушники, которые хотите соединить
  • Откройте приложение «Настройка Audio-MIDI» — обычно оно спрятано в папке «Другие»
Mac
  • Нажмите кнопку «+» → «Создать многовыходное устройство»
Mac
Mac
  • Установите галочки на аудиоустройствах, которые хотите объединить
  • В статус-баре нажмите на значок динамика и щелкните «Многовыходное устройство».
Mac

Готово! Можно включать аудио. Если звук подается на устройства не одновременно, установите галочку «Коррекция смещения» рядом с запаздывающим девайсом.

Этот гайд поможет вам, причем даже если ваши наушники сделала не Apple — он работает абсолютно с любыми Bluetooth-устройствами. А еще можно сочетать между собой проводные и беспроводные наушники, колонки, гарнитуры и так далее.

У этого метода есть нюанс: после включения многовыходного устройства вы не сможете регулировать громкость медиа в системе — доступным останется лишь ползунок в плеере. 

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Комментарии

–1
ВилсакомФорева🫶
Во первых — данный гайд уже писался на вашем ресурсе (7 февраля 2023 года сам же Воронин писал). Во вторых — звук можно регулировать все там же, в настройках midi. Для каждой пары и для каждого наушника отдельно. Но откуда вам это знать , вы же айгайдс. Сами не можете найти писали или нет статьи.
25 минут назад
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–1
ВилсакомФорева🫶
Если не сообразите какие ползунки надо двигать, спросите, я вам скриншот пришлю. А то будете искать до посинения.
24 минуты назад
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