Как подключить к Mac сразу две пары Bluetooth-наушников



Некоторое время назад Apple добавила в iOS и iPadOS возможность поделиться звуком во время просмотра контента. Пользователи AirPods могут с легкостью подключать две пары к одному айфону и слушать что-то вместе.



Хотелось бы увидеть подобную функцию в macOS, но её пока нет и не предвидится. А подключить двое наушников к одному компьютеру порой просто необходимо. Вот как это сделать:







Установите сопряжение или подключите к Mac все наушники, которые хотите соединить

Откройте приложение «Настройка Audio-MIDI» — обычно оно спрятано в папке «Другие»

Нажмите кнопку «+» → «Создать многовыходное устройство»



Установите галочки на аудиоустройствах, которые хотите объединить

В статус-баре нажмите на значок динамика и щелкните «Многовыходное устройство».



Готово! Можно включать аудио. Если звук подается на устройства не одновременно, установите галочку «Коррекция смещения» рядом с запаздывающим девайсом.



Этот гайд поможет вам, причем даже если ваши наушники сделала не Apple — он работает абсолютно с любыми Bluetooth-устройствами. А еще можно сочетать между собой проводные и беспроводные наушники, колонки, гарнитуры и так далее.



У этого метода есть нюанс: после включения многовыходного устройства вы не сможете регулировать громкость медиа в системе — доступным останется лишь ползунок в плеере. Готово! Можно включать аудио. Если звук подается на устройства не одновременно, установите галочку «Коррекция смещения» рядом с запаздывающим девайсом.Этот гайд поможет вам, причем даже если ваши наушники сделала не Apple — он работает абсолютно с любыми Bluetooth-устройствами. А еще можно сочетать между собой проводные и беспроводные наушники, колонки, гарнитуры и так далее.У этого метода есть нюанс: после включения многовыходного устройства вы не сможете регулировать громкость медиа в системе — доступным останется лишь ползунок в плеере.