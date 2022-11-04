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Слезай с забора: Samsung публично высмеяла iPhone

Артем
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Компания призывает не ждать выхода складного iPhone.

Южнокорейский производитель вновь попытался посмеяться над достижением Apple в своей рекламе. В ней показано, как один из владельцев смартфона от Apple залез на забор и вглядывается в даль, пытаясь увидеть «что-то новое». Двое, стоя внизу, уговаривают его вернуться обратно, убеждая, что там ничего нет и нужно просто подождать пока всё, что есть за пределами стены не придет само. 

Короткий ролик завершается слоганом: «Пора слезть с забора». Затем следует демонстрация складных смартфонов от Samsung.


Таким образом Samsung прямо намекнула на то, что ждать новшеств от Apple не стоит. Технологии «купертиновцев» не торопятся предлагать видимые изменения в тот момент, как корейцы уже во всю продают смартфоны из серии Flip и Fold с гибким экраном. В такой шуточной форме Samsung решила переманить на свою сторону клиентов, предлагая новый опыт использования смартфонов.
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Источник:
YouTube
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Комментарии

EDD
+89
EDD
Высмеяла?? А где смеяться то? Разве что только над тем, что Samsung никогда не дотянется до уровня Apple.
Сегодня в 06:19
#
EDD
+89
EDD EDD
Не зря у них первое место, а у Samsung — пятое.
Сегодня в 06:22
#
–23
oskar EDD
Скорее аппл не дотянется по ассортименту до самсы
час назад в 09:24
#
0
AID_001816.8d1a61b8758f49579e1c02c4e84e6102.1952
С айфонами хожу уже лет 7. В этом ходу решил взять попробовать флип 4, очень забавный форм фактор. Выглядит круто, юзается необычно. Перенес все программы в него из айфона и меня хватило на два дня) отдал в итоге сыну, а сам взял 14 про мах и кайфую. Все таки, дело не только в дизайне)
2 часа назад в 08:25
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+456
AndVlaZ
За год экран Фолда пришёл в негодность (расслоился), Самсунг сказал что гарантия на это не распространяется. Хорошо при покупке страховку оформляли, по ней заменили экран и аккумулятор (заняло где-то месяц).
Рановато пока смеяться над классическим формфактором.
час назад в 09:32
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