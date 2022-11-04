Слезай с забора: Samsung публично высмеяла iPhone

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides

Компания призывает не ждать выхода складного iPhone.Южнокорейский производитель вновь попытался посмеяться над достижением Apple в своей рекламе. В ней показано, как один из владельцев смартфона от Apple залез на забор и вглядывается в даль, пытаясь увидеть «что-то новое». Двое, стоя внизу, уговаривают его вернуться обратно, убеждая, что там ничего нет и нужно просто подождать пока всё, что есть за пределами стены не придет само.Короткий ролик завершается слоганом: «Пора слезть с забора». Затем следует демонстрация складных смартфонов от Samsung.Таким образом Samsung прямо намекнула на то, что ждать новшеств от Apple не стоит. Технологии «купертиновцев» не торопятся предлагать видимые изменения в тот момент, как корейцы уже во всю продают смартфоны из серии Flip и Fold с гибким экраном. В такой шуточной форме Samsung решила переманить на свою сторону клиентов, предлагая новый опыт использования смартфонов.