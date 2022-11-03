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Инженеры создали мозговой имплантат для управления iPhone и iPad силой мысли

Фархад

Synchron-1


Компания Synchron приступила к клиническим испытаниям нового мозгового имплантата, который позволяет управлять iPhone или iPad с помощью мыслей.

Устройство использует функции специальных возможностей в iOS, но вместо распознания постукиваний ногами или кивков головы, гаджет регистрирует мозговые волны пользователя.

Гаджет под названием Synchron Switch работает с набором сенсоров-стентродов, вставленных в мозг через кровеносный сосуд, а к iPhone или iPad он подключается по беспроводной сети.

Synchron Switch

В статье издания Semafor представлен один из участников эксперимента — австралиец Родни Горхэм, который страдает от бокового амиотрофическиго склероза (БАС). Это заболевание нервной системы серьезно влияет на физические функции больных. Каждый раз, когда Горхэм думает о постукивании ногой, его iPad регистрирует мысли как касание экрана пальцем. Так он может отправлять короткие сообщения своим близким и друзьям.

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Источник:
AppleInsider.com
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