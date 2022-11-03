Apple TV+

Селена Гомес дарит два месяца бесплатной подписки на Apple TV+

Фархад

Selena Gomez Apple TV+


Стриминговый сервис Apple TV+ запустил акцию для привлечения новых пользователей в честь премьеры документального фильма о Селене Гомес «Я и мои мысли».

Популярная певица поделилась ссылкой на «особый подарок» в своём твиттере. Перейдя по ней, новые подписчики могут бесплатно получить два месяца Apple TV+. Обычно Apple предлагает только 7-дневную пробную версию подписки на стриминговый сервис. Предложение действует до 2 декабря 2022 года.

Стоит отметить, что после окончания двухмесячного бесплатного периода, подписка будет автоматически продлена на платной основе.

Сам фильм о жизни и карьере Селены Гомес выйдет на платформе Apple TV+ 4 ноября.

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Источник:
9to5Mac
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