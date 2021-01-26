





В Apple Watch следующего поколения будет добавлен датчик уровня сахара в крови. Об этом и не только сообщило корейское издание ET News. Также стало известно, что аналогичная функция появится у следующей модели смарт-часов Samsung Galaxy Watch.Во время запуска оригинальных Apple Watch купертиновцы продвигали их в качестве удобного способа просмотра уведомлений со смартфона и ответа на них. Однако компания довольно быстро сменила вектор в сторону функций для здоровья и фитнеса, поскольку они стали основным драйвером продаж.Глава Apple Тим Кук ранее заявлял, что компания будет постепенно и с осторожностью добавлять в часы новые медицинские возможности, поскольку для этого требуется одобрение со стороны FDA и других регуляторов. Он также предположил, что все эти сертификации будут сдерживать инновации и увеличат циклы обновления устройств. Позднее Кук изменил своё мнение и в Apple Watch появились такие функции, как ЭКГ и измерения уровня кислорода в крови.Следующим очевидным шагом будет датчик уровня сахара. По оценкам Американской диабетической ассоциации в США более 10% жителей страдают диабетов, а у более 26 миллионов из них заболевание не диагностировано. Добавление такого датчика в Apple Watch может сыграть чрезвычайно важную роль в диагностике и лечении.Сообщается, что Apple Watch Series 7 и Samsung Galaxy Watch 4 смогут измерять уровень сахара в крови. Издание ET News отмечает, что южнокорейский производитель оснастит свои умные часы следующего поколения новой функцией, они будут представлены во второй половине этого года. Это будет не инвазивный методы, другими словами он будет работать без взятия проб крови.ET News также добавило, что Apple работает над похожим решением для Apple Watch 7, которые выйдут позже в этом году. Неинвазивный метод определения уровня сахара в крови запатентован и купертиновцы сосредоточатся над обеспечением надежности и стабильности показателя перед запуском новой функции в публичный доступ.На данном этапе пока неясно, сможет ли актуальная версия инфракрасных сенсоров определять уровень сахара в крови. Сейчас на рынке медицинских устройств доступно несколько гаджетов от сторонних производителей, которые синхронизируются с приложением «Здоровье», но все они полагаются на метод с небольшим уколом и забором крови. Датчик частоты сердечных сокращений во всех версиях Apple Watch может выступать в качестве сенсора для определения SPO2 (насыщение крови кислородом), но Apple сделала доступной эту функцию только на Series 6.