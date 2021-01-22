iOS 15

Если верить слухам, владельцы некоторых старых iPhone останутся без грядущего обновления iOS 15, которое мы ожидаем увидеть в июне. Согласно информации от французского сайта iPhoneSoft, апдейт не получат iPhone 6S, 6S Plus, оригинальный iPhone SE 2016 года, а если точнее все устройства с чипом A9.

Серия iPhone 6S была представлена в 2015 году и сейчас ей уже более пяти лет, поэтому неудивительно, что эти смартфоны не смогут работать с iOS 15. Следующее крупное обновление операционной системы выйдет для iPhone 7 и более новых моделей. Плеер iPod touch седьмого поколения оснащается чипом A10, а это означает, что он должен получить iOS 15.

Что касается iPad, то с выходом операционки iPadOS может прекратиться поддержка iPad mini 4 (2015), iPad Air 2 (2014) и iPad пятого поколения (2017), которые оснащены чипами A8, A8X и A9 соответственно. Ранее о том, что iPhone 6S и оригинальный iPhone SE не получат iOS 15 сообщал израильский сайт The Verifier.


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