С момента запуска модельного ряда iPhone 12 в октябре прошлого года Apple признала, что устройства могут создавать электромагнитные помехи для медицинских устройств, среди которых кардиостимуляторы и дефибрилляторы. В связи с этим компания добавила новый абзац в соответствующий документ поддержки.
В нём говорится, чтобы избежать любого потенциального взаимодействия с медицинскими устройствами, рекомендуется держать iPhone и аксессуары MagSafe на расстоянии более 15 см друг от друга. Для получения более подробных рекомендаций лучше проконсультироваться с врачом и производителем импланта.
Apple также подчеркнула, что такие аксессуары, как MagSafe и MagSafe Duo могут мешать работе медицинских устройств. Тем не менее компания настаивает, что несмотря на то, что все устройства серии iPhone 12 содержат больше магнитов, чем предыдущие модели, ожидается, что они не будут создавать большего риска электромагнитных помех для медицинских устройств, чем предыдущие модели iPhone.
Ранее в этом месяце была опубликована статья в журнале Heart Rhytm Journal, в которой сообщалось, что модели iPhone 12 могут «потенциально препятствовать терапии» с помощью имплантированных медицинских устройств из-за магнитных помех. Эту гипотезу проверяли три врача из Мичигана.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
В нём говорится, чтобы избежать любого потенциального взаимодействия с медицинскими устройствами, рекомендуется держать iPhone и аксессуары MagSafe на расстоянии более 15 см друг от друга. Для получения более подробных рекомендаций лучше проконсультироваться с врачом и производителем импланта.
Apple также подчеркнула, что такие аксессуары, как MagSafe и MagSafe Duo могут мешать работе медицинских устройств. Тем не менее компания настаивает, что несмотря на то, что все устройства серии iPhone 12 содержат больше магнитов, чем предыдущие модели, ожидается, что они не будут создавать большего риска электромагнитных помех для медицинских устройств, чем предыдущие модели iPhone.
Ранее в этом месяце была опубликована статья в журнале Heart Rhytm Journal, в которой сообщалось, что модели iPhone 12 могут «потенциально препятствовать терапии» с помощью имплантированных медицинских устройств из-за магнитных помех. Эту гипотезу проверяли три врача из Мичигана.
«Мы обращаем внимание на важную проблему общественного здравоохранения, затрагивающую модельный ряд iPhone 12, который потенциально может препятствовать спасательной терапии при ношении смартфона в карманах верхней одежды. Производители медицинских устройств и врачи должны информировать пациентов об этом», — говорится в статье Rhythm Journal, которая впервые была опубликована на бразильском сайте MacMagazine.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: