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Очередной случай взрыва смартфона произошёл в Индии и это уже третий случай возгорания данной модели. По словам пострадавшего, его устройство находилось в правом кармане джинс и внезапно произошёл сильный взрыв, после которого пользователь получил травмы и обратился в больницу за помощью.

Об этом инциденте сообщил Сухит Шарма (Suhit Sharma) на своей странице в Твиттере написав: «Никогда не ожидал такого от вас, посмотрите, что сделал ваш продукт. Будьте готовы к последствиям. Прекратите играть с жизнью людей. Из-за вас этот мальчик страдает». 
Также Сухит выложил фотографии на которых видны полученные травмы и что осталось от взорвавшегося смартфона OnePlus Nord 2.

Вскоре после публикации поста, представители OnePlus заявили: «Мы серьезно относимся к таким инцидентам. Наша компания связалась с пользователем, и мы собираем детали для дальнейшего расследования». 

Прошлый случай взрыва OnePlus Nord 2 произошёл в сентябре. Пользователь получил ожоги, а из-за вдыхания ядовитого дыма начались проблемы с дыханием и зрением. 
Первый инцидент случился в августе с девушкой, которая приобрела OnePlus Nord 2 в день старта продаж. А спустя пять дней устройство взорвалось, когда пострадавшая ехала на велосипеде, в результате чего она попала в аварию. Представители компании OnePlus в официальном заявлении всё списали на «внешние силы».


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