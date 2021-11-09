Очередной случай взрыва смартфона произошёл в Индии и это уже третий случай возгорания данной модели. По словам пострадавшего, его устройство находилось в правом кармане джинс и внезапно произошёл сильный взрыв, после которого пользователь получил травмы и обратился в больницу за помощью.
Об этом инциденте сообщил Сухит Шарма (Suhit Sharma) на своей странице в Твиттере написав: «Никогда не ожидал такого от вас, посмотрите, что сделал ваш продукт. Будьте готовы к последствиям. Прекратите играть с жизнью людей. Из-за вас этот мальчик страдает».
Вскоре после публикации поста, представители OnePlus заявили: «Мы серьезно относимся к таким инцидентам. Наша компания связалась с пользователем, и мы собираем детали для дальнейшего расследования».
Прошлый случай взрыва OnePlus Nord 2 произошёл в сентябре. Пользователь получил ожоги, а из-за вдыхания ядовитого дыма начались проблемы с дыханием и зрением.
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