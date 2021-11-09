Windows 11


Пользователи ПК и ноутбуков не спешат обновляться на Windows 11. Такой опрос провел зарубежный ресурс AndroidAutiority.

Чуть больше месяца назад Microsoft выпустила для всех пользователей свою новую операционную систему Windows 11. Сразу после выхода её можно было установить, загрузив программу-ассистент или ISO-образ системы. Кроме того, в продаже официально появились стартовые пакеты Windows 11, а также компьютеры и ноутбуки под её управлением. А около двух недель назад эта ОС начала распространяться в виде OTA-обновления — пользователям Windows 10 стали поступать приглашения установить Windows 11 без потери данных.

Сайт AndroidAutority решил провести опрос и собрать статистику, чтобы узнать, пользуется ли популярностью у пользователей новая Windows 11. Было опрошено около 8300 читателей сайта. Оказалось, что всего 36,41% уже обновились на нее с Windows 10 или более старых систем.




Что касается остальных категорий: 13,29% опрошенных еще не обновились, но точно собираются это сделать, 17,25% пользователей пока не определились и еще взвешивают все «за» и «против». Еще 15,59% читателей сайта сказали, что они совершенно точно не будут ставить Windows 11, а оставшиеся 17,46% сообщили, что их устройство новую систему не поддерживает. Если разделить всех опрошенных всего на две категории, то получается, что около 63% всё еще не перешли на Windows 11 по разным причинам.

Среди опасений, которые высказывают те, кто еще не обновился, преобладают такие: сомнения в совместимости тех или иных приложений, боязнь критических ошибок или недоработок в системе, предположительные проблемы с конфиденциальностью и безопасностью и подозрения в несовместимости со старым оборудованием и периферией. Некоторые читатели сообщили, что уже попробовали Windows 11, после чего решили вернуться на более отлаженную и стабильную «десятку».

А вы уже обновились на Windows 11? Или не планируете это делать? Поделитесь в комментариях!



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Источник:

AndroidAutoruty AndroidAutoruty

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