Пользователи ПК и ноутбуков не спешат обновляться на Windows 11. Такой опрос провел зарубежный ресурс AndroidAutiority.
Чуть больше месяца назад Microsoft выпустила для всех пользователей свою новую операционную систему Windows 11. Сразу после выхода её можно было установить, загрузив программу-ассистент или ISO-образ системы. Кроме того, в продаже официально появились стартовые пакеты Windows 11, а также компьютеры и ноутбуки под её управлением. А около двух недель назад эта ОС начала распространяться в виде OTA-обновления — пользователям Windows 10 стали поступать приглашения установить Windows 11 без потери данных.
Сайт AndroidAutority решил провести опрос и собрать статистику, чтобы узнать, пользуется ли популярностью у пользователей новая Windows 11. Было опрошено около 8300 читателей сайта. Оказалось, что всего 36,41% уже обновились на нее с Windows 10 или более старых систем.
Что касается остальных категорий: 13,29% опрошенных еще не обновились, но точно собираются это сделать, 17,25% пользователей пока не определились и еще взвешивают все «за» и «против». Еще 15,59% читателей сайта сказали, что они совершенно точно не будут ставить Windows 11, а оставшиеся 17,46% сообщили, что их устройство новую систему не поддерживает. Если разделить всех опрошенных всего на две категории, то получается, что около 63% всё еще не перешли на Windows 11 по разным причинам.
Среди опасений, которые высказывают те, кто еще не обновился, преобладают такие: сомнения в совместимости тех или иных приложений, боязнь критических ошибок или недоработок в системе, предположительные проблемы с конфиденциальностью и безопасностью и подозрения в несовместимости со старым оборудованием и периферией. Некоторые читатели сообщили, что уже попробовали Windows 11, после чего решили вернуться на более отлаженную и стабильную «десятку».
А вы уже обновились на Windows 11? Или не планируете это делать? Поделитесь в комментариях!
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Источник:
Ибо единственное место, где есть "Г...", только в тестке самого фильтра
И с каких пор это слово стало запрещённым?
А в целом винда 11 вызывает ощущение молодящегося пенсионера (типа Пугачевой). В системе ничего не изменилось, просто натянули новые скины, добавили трендовое в последне годы скругление углов (передрали у Эпл, хотя винде это вообще, ведь у Эпл скругление основа дизайна и интерфейса и аппаратной части), еще больше тач адаптированных интерфейсов, молодежный чатик, и прочей лабуды. Кроме раздражения это ничего не вызывает тк капни в настройки сети, реестр, Инструменты Администрирования — и вот он 1995 год!
Особенно забавит как они вкарячивают скругление внутрь скругления))) Например выделения внутри всех контекстных меню теперь тоже скруглены! XDD Да площадь выделения стала меньше, да текст стал менее читаемым, да больше пространства тратится впустую — зато редизайн!
В целом, отвратительно. Ощущения новизны нет. Прироста производительности тоже — плавные анимации не означают ее прирост. Необоснованный редизайн интерфейса, который намеренно ущемляет продуктивность в контексте работы, и ориентирован исключительно на гибридные устройства. И в целом раздражение о назойливости МС в продвижении апдейтов, с установкой PCHealthCheck и просьбами обновиться до винды 11.