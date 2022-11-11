Смартфон заменил водительские права

Приложение «Госуслуги Авто» было обновлено, в него добавлено долгожданное нововведение — возможность использования цифровой версии водительского удостоверения. QR-код с правами можно показывать инспекторам ГИБДД по их требованию, но если у них не получится отсканировать код, они могут попросить предъявить бумажный оригинал документа.
После добавления водительских прав в приложении «Госуслуги Авто» отображается подробная информация о водителе: фотография, серия и номер документа, дата выдачи, регион выдачи, категории транспортных средств, которыми может управлять водитель.
В настоящее время возможность предъявлять цифровую версию водительских прав доступна только в версии приложения «Госуслуги Авто» для iOS. В скором времени будет обновлено приложение для Android, и тогда аналогичное нововведение появится и там.
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Приложение «Госуслуги Авто» было обновлено, в него добавлено долгожданное нововведение — возможность использования цифровой версии водительского удостоверения. QR-код с правами можно показывать инспекторам ГИБДД по их требованию, но если у них не получится отсканировать код, они могут попросить предъявить бумажный оригинал документа.
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