Россия Автомобили

Смартфон заменил водительские права

Александр

Приложение «Госуслуги Авто» было обновлено, в него добавлено долгожданное нововведение — возможность использования цифровой версии водительского удостоверения. QR-код с правами можно показывать инспекторам ГИБДД по их требованию, но если у них не получится отсканировать код, они могут попросить предъявить бумажный оригинал документа.

После добавления водительских прав в приложении «Госуслуги Авто» отображается подробная информация о водителе: фотография, серия и номер документа, дата выдачи, регион выдачи, категории транспортных средств, которыми может управлять водитель.



В настоящее время возможность предъявлять цифровую версию водительских прав доступна только в версии приложения «Госуслуги Авто» для iOS. В скором времени будет обновлено приложение для Android, и тогда аналогичное нововведение появится и там.

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Москва 24
Cсылки по теме:
Apple хвастается режимом экшн-съёмки на iPhone 14 Pro в новой рекламе
Сланцы Стива Джобса достали из мусорки и перепродают за баснословную сумму
Apple разоблачили: компания записывает каждый наш шаг в iOS с 2021 года

Рекомендации

Рекомендации

Apple переводит AirPods на USB-С максимально хитрым способом. Тим Кук — гений
Стоит ли россиянам брать MacBook за границей в 2022 году? Есть несколько серьезных проблем
«Сбербанк» рассказал, как платить айфоном в России без Apple Pay
Wildberries увеличил плату за возврат (и урезал лимиты для бесплатного отказа от товара)

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

–78
876589
😍👌🏻
час назад в 14:10
#
+4441
Carter_Mayers
Главное, чтобы смартфон не разрядился случайно, иначе могут не поверить))))))
час назад в 14:30
#
tellurian
+4685
tellurian Carter_Mayers
В машине у большинства есть кабель или беспроводная зарядка. Это не проблема.
4 минуты назад
#
+13
William_Laut
Что-то я не увидел QR код прав, только СТС. По правам просто данные и возможность прикрепить фото
29 секунд назад
#