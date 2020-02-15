Каждое поколение смартфонов отличается от предыдущего в плане дизайна или набора возможностей. Это способ выделить новые смартфоны и привлечь к ним внимание.

В 2017 году к камерам не относились серьезно, в 2018, после выхода Huawei P20 Pro, это основной момент в мобильном устройстве. Тогда внимание приковали к ночному режиму, а в 2019 к зуму.

В плане дизайна не менее важно изменить смартфон. В начале 2018 года «челка» была правилом хорошего тона, а уже во второй половине того года она стала моветоном, на смену ей пришли «капля», «точка» и выдвижные фронталки.

2020 год — не исключение. Производители отложили релизы устройств из-за отмены выставки MWC 2020 в Барселоне. Тем не менее, основные изменения в смартфонах 2020 года уже известны.

Камера в большом блоке

Осенью прошлого года Apple подглядела у Huawei фишку — датчики камеры можно расположить в большом квадратном блоке, так смартфон будет узнаваем даже в чехле. У китайцев это были Mate 20 и Mate 20 Pro, у компании из Купертино — iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.

Как это обычно и бывает, смартфоны Apple задали новый тренд — на этот раз на оформление камеры на задней панели. Samsung обновила линейку Galaxy A, выпустила S10 Lite и Note 10 Lite, а также флагманскую серию S20 — все модели получили камеры в квадратном блоке. Такая же у Google Pixel 4 и 4 XL, камеру в круглом блоке получили Huawei Mate 30 Pro и Vivo NEX 3.

Apple снова повела за собой индустрию, при этом сохранив индивидуальность. Камеры iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max выступают дважды — сначала весь блок, а потом каждый модуль, тогда как у конкурентов всю область в блоке покрывает стекло.

Впрочем, этому тренду последовали не все производители. Флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro получили камеры с вертикально расположенными датчиками.

Экраны 90 Гц и выше

Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro получили экраны с частотой обновления 90 Гц. Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra — 120 Гц. У большинства имеющихся на рынке смартфонов 60 Гц. Нет сомнений, что 2020 год — год экранов.

Изменение мгновенно бросается в глаза. С увеличенной частотой обновления интерфейс кажется более плавным. Особенно это видно при листании страниц рабочего стола и скроллинге ленты новостей. На фоне 90 Гц и 120 Гц на экране с 60 Гц интерфейс кажется более резким.

Экран — та часть смартфона, к которой можно приковать внимания не меньше чем к камере. В 2017 году производители перешли на 18:9, тогда же вышел iPhone X с OLED-дисплеем и челкой. Оба раза расположение экрана и его особенности приковывали внимание, провоцировали споры между пользователями и делали предыдущее поколение неактуальным.

Разработчики игр также следуют тренду. Недавно в Fortnite появилась поддержка 120 Гц, в PUBG Mobile планируется появление поддержки 90 Гц. Так что вау-эффект получится испытать не только в интерфейсе смартфона, но и в игре.

Емкие аккумуляторы

iPhone 11 Pro и 11 Pro Max получили более толстые корпуса на фоне iPhone XS и XS Max. Экс-дизайнер Apple Джонни Айв был уверен, что смартфон должен быть тонким, что делает устройство тактильно приятнее. Тем не менее, компания отошла от завета одного из своих отцов.

Корпуса стали более толстыми, потому что теперь в смартфонах стоят увеличенные батареи. С ними iPhone 11 Pro работает без подзарядки на 4 часа дольше XS, а 11 Pro Max на 5 часов дольше XS Max.

Apple — не единственная кто так сделала. Xiaomi в прошлом году выпустила смартфоны Mi 9 с 3300 мАч и Mi 9 SE с 3070 мАч. Естественно, у устройств были проблемы с автономностью — оба доживали лишь до вечера при умеренной нагрузке.

Уже летом компания исправилась. Mi 9 SE сменил Mi 9 Lite с аккумулятором 4000 мАч. С батареей большей емкости аппарат работает полтора дня без подряда, если не зависнуть на несколько часов в PUBG Mobile. Да, в смартфоне увеличен и экран, что повышает энергопотребление. Но емкость аккумулятора в нем не меньше, чем у конкурентов, в отличие от Mi 9 SE.

В феврале компания представила Mi 10 и Mi 10 Pro. В первом стоит аккумулятор на 4780 мАч, во втором на 4500 мАч. Диагональ их экранов — 6,5 дюйма, для дисплея с такой емкостью оптимально 4000 мАч. В Xiaomi очевидно ставят на автономность.

В 2020 году смартфоны сильно изменятся. Экран — то, с чем пользователь взаимодействует больше всего, поэтому вау-эффект гарантирован.





