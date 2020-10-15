Результаты тестов iPhone 12 Pro и 12 Pro Max начинают появляться в Geekbench. Судя по полученным данным, новый чип A14 Bionic более чем на 20 процентов быстрее своего предшественника A13 в моделях iPhone 11 Pro.
Один из результатов для iPhone 12 Pro демонстрирует 1597 в одноядерном тесте и 4152 в многоядерном, а это в свою очередь на 26 процентов быстрее, чем у среднего результата для iPhone 11 Pro, который составляет 1327 и 3289 соответственно. Аналогично iPhone 12 Pro Max примерно на 20-25 процентов обошел 11 Pro Max.
Как и ожидалось, производительность iPhone 12 pro примерно соответствует новому iPad Air, который также оснащен чипом A14 Bionic. В одном из опубликованных результатов, новый «эйр» набрал 1583 и 4198 баллов в одноядерном и многоядерном тестах.
Стоит отметить, что некоторые результаты для моделей iPhone 12 Pro показывают значительно более низкие показатели в многоядерных тестах. По словам создателя Geekbench Джона пула, это нормально для новых айфонов и нужно дождаться более поздних результатов.
Как отмечает Apple, процессор A14 Bionic является самым быстрым из когда-либо созданных чипов для смартфонов на 5-нанометровом техпроцессе. Интегрированный в чип Neural Engine также был прокачан с 8 до 16 ядер, что сделало его на 80 процентов быстрее для задач машинного обучения, таких как применение технологии Deep Fusion для улучшения детализации фотографий.
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Источник:
Частоты на сайте Apple есть.
Тут ссылки не проходят :(
Apple com iphone/cellular/
А тут как может заработать
Как iPhone 12 запустит 5G в России
Сергей Половников
14 октября 2020, 16:35
новости операторов, смартфоны, 5G
Одним из немногих новшеств iPhone 12 стала поддержка 5G. При этом сам Тим Кук, как и многие поклонники бренда, больше судачат о гигабитных скоростях и маркетинговых терминах, тогда как важнейшими диапазонами для массового 5G является так называемые частоты sub-6 Ghz, к которым, к слову, относится и «золотой диапазон» C-Band. Добиваются выделения таких частот и российские операторы, но, как уже неоднократно говорилось в наших текстах и репликах, запустить 5G можно и на существующих частотах. Что, скорее всего, и произойдет уже в следующем году. А благодарить за это нужно iPhone 12. Давайте по порядку.
Что с частотами 5G в России?
Во-первых, давайте сразу договоримся — мы не говорим о частотах высокого спектра, так называемых mmWave-частот. Именно на них «получила лицензию» МТС (остальные операторы просто не стали получать бумажку). Строить на этих частотах сеть в привычном для простых абонентов понимании невозможно — ее сигнал не преодолевает даже стен, а скорости в несколько гигабит достигаются лишь в идеальных условиях, типа той комнаты из презентации Apple. Поэтому говорим мы исключительно о частотах среднего и низкого спектров. Скорости там меньше, зато покрытие и качество сети несравненно выше.
Теперь — о частотах. Операторы настаивают на выделении им частот под 5G, причем в диапазоне C-Band, это в первую очередь n77 и n78 – 3,5 и 3,7 GHz соответственно. Они сегодня заняты силовиками, их перевод в гражданское применение видится нереальным. Просто потому, что тогда потребуется не какие-то там вышки перенастроить, а полностью обновлять оборудование силовиков. На это нет ни денег, ни времени. Взамен государство настойчиво предлагает операторам частоту 4,8 GHz (n79), что операторам не очень интересно в виду малой его поддержки производителями устройств. И вот тут отмечаем первый важный момент нашей истории — iPhone 12 поддерживает n79, а значит гипотетически сможет работа в предлагаемом государством диапазоне. Гипотетически, потому что чем выше частота, тем шире должна быть полоса выделенных частот. А с этим у государства всегда были проблемы.
При этом операторы — опять же гипотетически — могут запустить 5G на уже имеющихся у них частотах. Больше всего для этих целей подходит частота 2,1 GHz (n1), на которой работает 3G. Отключение 3G будет заметно (вырастет нагрузка на GSM (звонки) и LTE (интернет)), но формально запуск 5G любой ценой может подтолкнуть государство и силовиков к смягчению позиции по частотам. Так уже было во времена запуска LTE в России. Это сейчас наши сети живут в диапазоне 2,6 GHz, а первые несколько лет LTE запускали на чем придется, да и спрос на него был невелик.
Причем тут iPhone 12?
Операторы даже не заикаются о запуске 5G на имеющихся у них частотах по нескольким причинам. Первая — частот мало не бывает, и в идеале под новую технологию нужна новая частота, чтобы не убивать старые сети. Вторая — она же более важная — количество устройств с поддержкой 5G у населения России катастрофически мало. И было бы очень странно, если бы ради тысячи абонентов операторы забрали кусочек сети у сотни тысяч.
С появлением iPhone 12 могут сложиться относительно неплохие условия для запуска 5G за счет урезания 3G или даже LTE. Дело в том, что в лучшем случае полностью свой потенциал 5G раскроет через пять, а то и десять лет. А до этого времени будет скорее маркетинговым инструментом для поддержания имиджа инновационного, лучшего, самого быстрого — у кого какая фантазия — оператора. Как известно, лучший маркетинг — это сарафанное радио. Покупатели iPhone — люди зачастую небедные, шумные, упертые, непрошибаемые. И если дать им шанс лишний раз похвалиться и продемонстрировать свое преимущество перед простыми смертными, они им обязательно воспользуются. И, сами того не подозревая, станут амбассадорами оператора. Ради такого шанса прокатиться на чужом горбу операторы вполне могут прикрыть 3G на частоте n1 в определенных городах или даже районах и запустить 5G.
Так в чем проблема?
Проблема запуска 5G на уже имеющихся у оператора частотах заключается в том, что на такое действие все равно требуется разрешение контролирующих органов. Технически никаких препятствий нет, более того, сети 5G Ready, способные за считанные дни начать работать как сети 5G, активно строятся операторами по всей России и в первую очередь в Москве. Но оформить необходимые бумаги и получить разрешение все-таки нужно, и на это уйдет не только время, но и силы. И ведь нет никакой гарантии, что после этого государство не скажет — эгей, зачем вам частоты, вы и без них неплохо справляетесь.
В одном из выпусков «Телекома на диване» Михаил Алексеев дал свое видение тому, как запускался 3G в России и Москве. Тогда, напомним, тоже были большие проблемы с частотами, особенно в Москве. Но стоило «мальчику Диме» получить в подарок новый айфон, как проблемы волшебным образом были устранены. Другое дело, что сегодня Дмитрий Анатольевич находится немного в ином положении и вряд ли уже будет жаловаться кому следует. Но как знать, вдруг ему подарят новенький iPhone 12 Pro Max и он обнаружит, что 5G нет. Будем верить в чудо.
Пока не прочитал эту информацию.
До этого никто не писал данные по чипам.
Я смотрел сайт самсунга и там не было этих данных.
А тут человек грамотно все расписал!