





Результаты тестов iPhone 12 Pro и 12 Pro Max начинают появляться в Geekbench. Судя по полученным данным, новый чип A14 Bionic более чем на 20 процентов быстрее своего предшественника A13 в моделях iPhone 11 Pro.Один из результатов для iPhone 12 Pro демонстрирует 1597 в одноядерном тесте и 4152 в многоядерном, а это в свою очередь на 26 процентов быстрее, чем у среднего результата для iPhone 11 Pro, который составляет 1327 и 3289 соответственно. Аналогично iPhone 12 Pro Max примерно на 20-25 процентов обошел 11 Pro Max.Как и ожидалось, производительность iPhone 12 pro примерно соответствует новому iPad Air, который также оснащен чипом A14 Bionic. В одном из опубликованных результатов, новый «эйр» набрал 1583 и 4198 баллов в одноядерном и многоядерном тестах.Стоит отметить, что некоторые результаты для моделей iPhone 12 Pro показывают значительно более низкие показатели в многоядерных тестах. По словам создателя Geekbench Джона пула, это нормально для новых айфонов и нужно дождаться более поздних результатов.Как отмечает Apple, процессор A14 Bionic является самым быстрым из когда-либо созданных чипов для смартфонов на 5-нанометровом техпроцессе. Интегрированный в чип Neural Engine также был прокачан с 8 до 16 ядер, что сделало его на 80 процентов быстрее для задач машинного обучения, таких как применение технологии Deep Fusion для улучшения детализации фотографий.