«Во время болезни родители каждые 1-2 часа или чаще контролируют температуру у ребенка, используя традиционные градусники. На одно измерение они тратят в среднем 5-10 минут. Новое устройство позволит родителям контролировать температуру ребенка дистанционно, что особенно актуально в связи со вспышкой коронавируса или в сезон ОРВИ и гриппа», — рассказала РИА Новости руководитель HealthNet Мария Галямова.







Российские инженеры создали технологию, которая передаёт информацию о температуре тела человека на смартфон. Её разработкой занимается инфраструктурный центр HealthNet Национальной технологической инициативы (НТИ).Виртуальный градусник состоит из двух частей: медицинский термометр-наклейка и приложение для смартфона, в котором можно дистанционно отслеживать температуру тела. Смартфон может находиться на удалении до 50 метров от наклейки.Предполагается, что это устройство будет готово к осени 2020 года и сможет использоваться как в больницах, так и в домашних условиях. Градусник не содержит ртути, не токсичен и полностью безопасен для окружающей среды и людей. Точность измерения соответствует ртутному градуснику, а стоимость будет сопоставима с ценами на бесконтактные инфракрасные термометры. Прибор сможет работать без подзарядки до одного года.