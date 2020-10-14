Вместе с анонсом компактной колонки HomePod mini была представлена новая функция для внутренней связи, которая получила название «интерком». Она будет работать на всех устройствах Apple, за исключением Mac и это очень странное исключение.
«Интерком» позволит членам семьи общаться друг с другом из разных комнат и помещений с возможностью отправки и получения голосовых сообщений через динамики HomePod. Если один из участников находится вдали от дома, то он всё равно сможет использовать «интерком» с помощью iPhone, iPad, Apple Watch и даже CarPlay. Вот как компания объясняет новую возможность:
В последней бета-версии программного обеспечения появились пояснения работы новой функции. Например, можно сказать умной колонке: «Привет, Siri, отправь всем», а после этого надиктовать сообщение всем членам семье. Также с помощью голосовой команды можно отвечать на полученное сообщение, для этого достаточно сказать: «Привет, Siri, ответь».
На всех поддерживаемых устройствах, кроме HomePod, сообщения внутренней связи отображаются как уведомления с возможностью прослушивания голосового сообщения. Пользователи также смогут выбрать, когда уведомления «интеркома» будут доставляться на их iPhone, к примеру, доступны следующие варианты: «Никогда», «Когда я дома», «Где угодно».
Функция внутренней связи появится в следующих обновлениях программного обеспечения, которые, вероятно, будут выпущены одновременно с запуском HomePod mini 16 ноября.
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«Интерком» позволит членам семьи общаться друг с другом из разных комнат и помещений с возможностью отправки и получения голосовых сообщений через динамики HomePod. Если один из участников находится вдали от дома, то он всё равно сможет использовать «интерком» с помощью iPhone, iPad, Apple Watch и даже CarPlay. Вот как компания объясняет новую возможность:
«Новая функция «Интерком» позволяет всем членам семьи легко и быстро общаться друг с другом, когда они дома. Человек может передать сообщение по Интеркому в другую комнату или зону либо сразу в несколько комнат — и его голос будет автоматически воспроизведён на соответствующей колонке HomePod. Интерком поддерживается на iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods и CarPlay, поэтому получать сообщения смогут все, кто находится в доме, а отправлять их можно, даже когда вы гуляете во дворе или находитесь далеко от дома».
В последней бета-версии программного обеспечения появились пояснения работы новой функции. Например, можно сказать умной колонке: «Привет, Siri, отправь всем», а после этого надиктовать сообщение всем членам семье. Также с помощью голосовой команды можно отвечать на полученное сообщение, для этого достаточно сказать: «Привет, Siri, ответь».
На всех поддерживаемых устройствах, кроме HomePod, сообщения внутренней связи отображаются как уведомления с возможностью прослушивания голосового сообщения. Пользователи также смогут выбрать, когда уведомления «интеркома» будут доставляться на их iPhone, к примеру, доступны следующие варианты: «Никогда», «Когда я дома», «Где угодно».
Функция внутренней связи появится в следующих обновлениях программного обеспечения, которые, вероятно, будут выпущены одновременно с запуском HomePod mini 16 ноября.
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Вот если без него будет работать , то круто
тут никак без интернета!
И функция классная, у меня в двух комнатах хомподы — и я могу из офиса спросить в салоне — без того чтобы кричать... или когда с работы за рулем — без звонка, спросить если кто дома, или что надо по дороге купить...
Или из спорт зала, с помощью
часов тот же самы вопрос задать.
По мне очень здорово!