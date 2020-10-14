Сайт 9to5Mac обнаружил несоответствие между ценами на iPhone 12, показанными на презентации, и теми ценами, которые отображаются в американском интернет-магазине Apple.
Так, iPhone 12 mini по заявлению Apple должен стоить от 699 долларов, а iPhone 12 от 799 долларов, но эти цены актуальны только по «спецпредложению» — для абонентов сотовых операторов Verizon и AT&T с привязкой SIM-карты и оформлением контракта на долгосрочный тарифный план с относительно высокой абонентской платой (примерно от 30 долларов в месяц). Незалоченные версии смартфонов без SIM-карты или с SIM-картами T-Mobile и Sprint продаются дороже — от 729 долларов за iPhone 12 mini и от 829 долларов за iPhone 12.
Как видите, на слайде нет упоминания того, что iPhone 12 продаётся за 699 долларов не всем, а лишь абонентам Verizon и AT&T. С ценами на iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max такой путаницы нет, в интернет-магазине Apple они продаются по заявленным на презентации ценам — от 999 и 1099 долларов соответственно.
9to5Mac отмечает, что без учёта маркетинговых уловок Apple стала продавать свои смартфоны дороже. В 2019 году iPhone 11 с базовым объёмом памяти можно было приобрести за 699 долларов, а в этом году соответствующая ему модель iPhone 12 стоит на 130 долларов дороже — 829 долларов. У iPhone 12 mini за 729 долларов (или 699 долларов для абонентов Verizon и AT&T) экран меньшей диагонали — не 6,1, а 5,4 дюйма, то есть по своим характеристикам он условно уступает iPhone 11.
В реальности новые смартфоны Apple, конечно, лучше прошлогодних. У них более производительные процессоры, OLED-экраны (теперь даже в младших моделях), есть поддержка 5G, экран защищён «керамическим щитом» и более качественные камеры. Всё это вполне оправдывает рост цены, тем более, что Apple постаралась сделать так, чтобы покупатели не заметили подорожание.
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На это можно жить только если ты один, не жены, не семьи, ни детей, кредитов и ипотек.
И то жрачка будет из Волмарта и фастфуд)
а то что камера и процессор лучше это вообще не оправдание! ну пусть оставили бы камеру от первого айфона.. кому бы новые модели были бы вообще нужны?!
Если у вас прошлогодняя и вы смогли ее купить, то новинку тоже сможете.
Давайте посмотрим правде в глаза продукты Эппл никогда не были дешевыми.