Дефицит комплектующих настиг и Apple: ресурс Nikkei Asia сообщает, что купертиновский гигант вынужден отложить производство новых iPad и MacBook. Согласно отчету, производство MacBook Pro задерживается из-за нехватки чипов для материнской платы, которая является ключевым компонентом ноутбука. Что касается iPad, то их производство страдает из-за нехватки дисплеев и их комплектующих.
В итоге Apple была вынуждена перенести заказы на компоненты для этих устройств на вторую половину года. К счастью, дефицит не затронул комплектующие для iPhone: по данным Nikkei, «на планы производства культовых iPhone пока не повлиял дефицит, хотя, по словам двух источников, поставки некоторых компонентов для них «довольно ограничены».
При этом хватает слухов о том, что в ближайшие месяцы Apple выпустит новые модели iPad Pro с сильно увеличенной производительности и mini-LED дисплеями, а также, возможно, обновленные MacBook с Apple Silicon. И хотя Nikkei не уточняет, какие именно модели планшетов и ноутбуков Apple пострадали из-за дефицита, вполне возможно, что анонсы новых iPad Pro и MacBook Pro будут перенесены на вторую половину года.
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Налетай , раскупай, а то всем не хватит!!!)
Заводы автопроизводителей останавливают в разных странах. Цены растут.
Спасибо Егор.
Почитайте статью. Да и много в интернете информации.
Да и тут писали.