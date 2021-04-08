





Дефицит комплектующих настиг и Apple: ресурссообщает, что купертиновский гигант вынужден отложить производство новых iPad и MacBook. Согласно отчету, производство MacBook Pro задерживается из-за нехватки чипов для материнской платы, которая является ключевым компонентом ноутбука. Что касается iPad, то их производство страдает из-за нехватки дисплеев и их комплектующих.В итоге Apple была вынуждена перенести заказы на компоненты для этих устройств на вторую половину года. К счастью, дефицит не затронул комплектующие для iPhone: по данным Nikkei, «на планы производства культовых iPhone пока не повлиял дефицит, хотя, по словам двух источников, поставки некоторых компонентов для них «довольно ограничены».При этом хватает слухов о том, что в ближайшие месяцы Apple выпустит новые модели iPad Pro с сильно увеличенной производительности и mini-LED дисплеями, а также, возможно, обновленные MacBook с Apple Silicon. И хотя Nikkei не уточняет, какие именно модели планшетов и ноутбуков Apple пострадали из-за дефицита, вполне возможно, что анонсы новых iPad Pro и MacBook Pro будут перенесены на вторую половину года.