«Поздравляю талантливую команду Bungie, это отличное подтверждение вашего творчества. И поздравляю PlayStation и Хермена Хюльста с добавлением этой замечательной команды в свои ряды».







После жарких разговоров о Microsoft и Blizzard, PlayStation решила не отсиживаться в стороне в ожидании пока все студии перейдут на сторону конкурента.Новым приобретением Sony стала Bangie — студия создавшая вселенную Halo, благодаря которой популярность Xbox начала набирать обороты. Позже студия объединилась с Activision и подарила геймерам фантастическую дилогию Destiny. Теперь пришел черед поработать вместе с Sony.От лица Xbox Фил Спенсер поздравил Sony с приобретением:Сумма сделки составила 3,6 миллиарда долларов. И пусть сумма не идет в сравнение с покупкой Microsoft, событие является не менее значимым для игровой индустрии. Особенно учитывая тот факт, что сделка по приобретению Activision Blizzard еще не завершена.