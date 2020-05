Подписка PlayStation Plus для российских аккаунтов подешевела . Ценовые изменения в сторону снижения затронули только варианты на 3 и 12 месяцев продления.Ранее трехмесячный абонемент PS Plus продавался за 1 599 рублей, а сейчас его стоимость составляет 1 399 р. Также упала цена на 12-месячный вариант, который раньше продавался за 3 899 рублей, а сейчас его можно приобрести 3 299 р. Стоит отметить, что цена на месячный вариант наоборот повысилась на 30 рублей.Приобрести PlayStation Plus можно в цифровом виде в магазинах PS Store, а также в розничных сетях «М. Видео», «Эльдорадо», DNS и других. Подписка PS Plus помимо доступа к многопользовательскому режиму, позволяет получить две игры на выбор компании бесплатно. Помимо этого, владельцы подписки получают дополнительные скидки на игры в магазине PS Store.