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Коллекционное издание (2 версии)











Сообщается, что игра выйдет осенью 2020 года на PlayStation 4, Xbox Series X и ПК, где станет эксклюзивом Uplay и Epic Games Store. Судя по трейлру и названию, сюжет развернется в сеттинге викингов. Также стало известно, что разработчики готовят версию игры для PS5 и Xbox Series X.