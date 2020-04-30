Сообщается, что игра выйдет осенью 2020 года на PlayStation 4, Xbox Series X и ПК, где станет эксклюзивом Uplay и Epic Games Store. Судя по трейлру и названию, сюжет развернется в сеттинге викингов. Также стало известно, что разработчики готовят версию игры для PS5 и Xbox Series X.
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Коллекционное издание (2 версии)
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У гг опять приходы с асасинами в трейлере. Повторяются юбики