На прошлой неделе главный инженер Sony Марк Церни представил широкий спектр новых технических характеристик PlayStation 5 во время часовой онлайн-презентации. Несмотря на полезную информацию о скоростном SSD и графическом процессоре AMD на базе RDNA 2, многие пользователи задались вопросом по поводу обратной совместимости следующего поколения с играми PS4. Японский производитель подтвердил, что «почти все» игры для «четверки» будут доступны на PS5.
В блоге PlayStation сообщается: «Мы верим, что подавляющее большинство из более 4000 игр PS4 будут доступны на PS5». Это утверждение подкреплено упоминанием Марка Церни в прямом эфире о том, что «100 самых популярных игр для PlayStation 4» будут совместимы с консолью следующего поколения.
Компания также заявила, что игроки могут ожидать «более высокую и стабильную частоту кадров и улучшенное разрешение» в играх PS4 на PlayStation 5. Sony также сообщила, что будет тщательно тестировать сотни различных игр из своего обширного каталога для работы в обратной совместимости.
В блоге PlayStation сообщается: «Мы верим, что подавляющее большинство из более 4000 игр PS4 будут доступны на PS5». Это утверждение подкреплено упоминанием Марка Церни в прямом эфире о том, что «100 самых популярных игр для PlayStation 4» будут совместимы с консолью следующего поколения.
Компания также заявила, что игроки могут ожидать «более высокую и стабильную частоту кадров и улучшенное разрешение» в играх PS4 на PlayStation 5. Sony также сообщила, что будет тщательно тестировать сотни различных игр из своего обширного каталога для работы в обратной совместимости.
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З.Ы. Как по мне, то такая совместимость заткнула бы за пояс хвох легко.