Sony начала возмещать деньги игрокам за Cyberpunk 2077, которые недовольны производительностью игры на PlayStation 4, даже тем, кто превысил стандартный двухчасовой лимит игрового времени. Проблему с релизом демонстрирует беглый взгляд на посты в социальных сетях с хэштэгом Cyberbug2077.
Большинство игроков столкнулись со сбоями в работе релиза от студии CD Projekt RED. Больше всего пострадали владельцы обычных версий PlayStation 4, так называемых «фаток». Наличие проблем в Cyberpunk 2077 для PS4 и Xbox One также подтверждают журналисты Digital Foundry.
«Мне пришлось потратить более часа на общение со службой поддержки по телефону, но после этого они быстро вернули деньги и удалили игру из моей библиотеки», — рассказал геймер на Reddit.
Однако не всем владельцам PlayStation 4 повезло. Сообщается, что некоторым игрокам было отказано в возмещении. На этой неделе акции CD Projekt RED упали после проблемного запуска Cyberpunk 2077. Стоит отметить, что сейчас у релиза для ПК рейтинг на Metacritic составляет 90 баллов, а у версии для PS4 и Xbox One этот показатель пока отсутствует, а их пользовательский рейтинг — 2,7 и 3,5 соответственно.
Тем не менее руководство CD Projekt RED объявило, что несмотря на неудачный запуск Cyberpunk 2077, все работники получат свои бонусы. Руководители взяли на себя ответственность за состояние игры на момент выхода.
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Ну вернули деньги, а почему? На что жалобы?
Люди разучились делать качественные продукты.
Но все равно когда проникся историей киберпунка так теперь и не оторвать. Думаю к концу этого года, в начале 21 все подправят. Так что ждём.