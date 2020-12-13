Cyberpunk 2077

Sony начала возмещать деньги игрокам за Cyberpunk 2077, которые недовольны производительностью игры на PlayStation 4, даже тем, кто превысил стандартный двухчасовой лимит игрового времени. Проблему с релизом демонстрирует беглый взгляд на посты в социальных сетях с хэштэгом Cyberbug2077.

Большинство игроков столкнулись со сбоями в работе релиза от студии CD Projekt RED. Больше всего пострадали владельцы обычных версий PlayStation 4, так называемых «фаток». Наличие проблем в Cyberpunk 2077 для PS4 и Xbox One также подтверждают журналисты Digital Foundry.

«Мне пришлось потратить более часа на общение со службой поддержки по телефону, но после этого они быстро вернули деньги и удалили игру из моей библиотеки», — рассказал геймер на Reddit.

Однако не всем владельцам PlayStation 4 повезло. Сообщается, что некоторым игрокам было отказано в возмещении. На этой неделе акции CD Projekt RED упали после проблемного запуска Cyberpunk 2077. Стоит отметить, что сейчас у релиза для ПК рейтинг на Metacritic составляет 90 баллов, а у версии для PS4 и Xbox One этот показатель пока отсутствует, а их пользовательский рейтинг — 2,7 и 3,5 соответственно.

Тем не менее руководство CD Projekt RED объявило, что несмотря на неудачный запуск Cyberpunk 2077, все работники получат свои бонусы. Руководители взяли на себя ответственность за состояние игры на момент выхода.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

Eurogamer Eurogamer

Ссылки по теме:

Играйте в Cyberpunk 2077 на мощном ПК или некстген-консолях. На PS4 и Xbox One игра выглядит уныло Играйте в Cyberpunk 2077 на мощном ПК или некстген-консолях. На PS4 и Xbox One игра выглядит уныло

Комплект Xbox Series X с игрой Cyberpunk 2077 поступит в продажу в декабре Комплект Xbox Series X с игрой Cyberpunk 2077 поступит в продажу в декабре

Начались предзаказы на мышь Viper Ultimate Gaming Mouse Cyberpunk 2077 от Razer Начались предзаказы на мышь Viper Ultimate Gaming Mouse Cyberpunk 2077 от Razer