





Vision-S — прототип электромобиля от Sony, который был представлен на CES в прошлом году, но после этого проект исчез со всех радаров. Теперь компания готова поделиться подробностями и опубликовала два видеоролика и испытаниями электрокара на дорогах общего пользования.Стоит отметить, что Vision-S до сих пор является для компании отправной точкой. Это также подтвердил президент Magna Steyr Фрэнк Штейн. Он также сообщил, что их партнерство с Sony в рамках этого проекта продолжится.Старший вице-президент Sony Изуми Каваниши рассказал, что работа над электромобилем продолжалась в течение всего прошло года. Им удалось увеличить количество датчиков Vision-S до 40, чтобы обеспечить обзор на 360 градусов. Также была разработана специальная система проверки безопасности электрокара.Приборный экран Vision-S состоит из пяти панелей, которые отдельно отображают настройки камеры, навигации и воспроизведения мультимедийного контента. Sony также показала несколько новых функций, которые уже были добавлены или находятся в разработке. В их числе голосовой помощник, управление жестами, развлечения, среди которых видеоигры, возможность обновления программного обеспечения по беспроводной сети, поддержка 5G и система мониторинга водителя.Что касается системы мониторинга, для её работы используется специальная камера, которая также следит за состоянием пассажира. По словам Sony, если она обнаруживает спящего человека на заднем сиденье, то Vision-S автоматически отрегулирует климат для наиболее подходящей температуры. Система развивается в процессе повседневного использования, узнавая предпочитаемую водителем температуру, музыку и маршруты.В ролике были показаны партнеры Sony по проекту, в том числе Bosch и Continental, венгерский стартап по автоматизированному вождению AIMotive, компания-производитель программного обеспечения Elektrobit Automotive, французский поставщик автомобилей Valeo, телекоммуникационный гигант Vodafone и немецкий производитель автомобильных запчастей ZF Group. В проекте также участвуют: картографическая компания HERE, Nvidia и Blackberry / QNX и Qualcomm. Даты запуска серийного производства электромобиля Vision-S пока не называются.