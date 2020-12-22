





Последнее обновление для PlayStation 5 устранило одну из основных проблем, которая связана с версиями игр для разных поколений консоли. Теперь система будет уведомлять игроков о том, что они запускают вариант для PS4 при наличии возможности установить PS5-версию.Таким образом пользователи избавятся от путаницы, поскольку консоль предлагает обратную совместимость для всех PS4-игр, включая проекты с бесплатным обновлением до следующего поколения, такие как Assassin's Creed Valhalla или Destiny 2. До недавнего времени было довольно легко запутаться и установить версию игры для PlayStation 4.Microsoft использует более простой подход к обратной совместимости с помощью функции Smart Delivery, которая автоматически устанавливает (или обновляет) игру до наилучшей версии, поддерживаемой консолью. Несмотря на то, что метод Sony не так прост, он, по крайней мере, пояснит игрокам, какой вариант установлен на их приставке.Новая функция, вероятно, будет особенно полезна в будущем, поскольку всё больше разработчиков продолжают выпускать оптимизированные PS5-версии для своих PS4-релизов. Также с помощью новой системы геймеры, играющие по обратной совместимости, будут получать уведомления о выходе некстген-варианта игры.Эта опция появляется только для игр, которые предусматривают возможность бесплатного обновления до следующего поколения, а это, в свою очередь, остается на усмотрение разработчиков. Игры с платным апдейтом для PS5 будут по-прежнему загружаться отдельно.