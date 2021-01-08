





Компания Sony представила новые телевизоры: MASTER Series Z9J 8K LED, MASTER Series A90J и A80J OLED, а также серии X95J и X90J 4K LED. В них используется чип Cognitive Processor XR с инновационным подходом к обработке аудиовизуальных данных, который обеспечивает воспроизведение контента с учетом особенностей человеческого зрения и слуха. С помощью алгоритмов когнитивного восприятия процессор Cognitive Processor XR разделяет экран на множество зон и «понимает», куда именно вы смотрите, определяя точку фокусировки на изображении.Обычные алгоритмы искусственного интеллекта способны распознавать и анализировать элементы изображения, такие как цвет, контраст и детали по отдельности, а Cognitive Processor XR умеет анализировать весь спектр элементов одновременно, что схоже с работой человеческого мозга. Он позволяет настроить каждый из этих аспектов и синхронизировать их между собой.Cognitive Processor XR определяет местоположение источника звука на экране и подстраивает звуковую панораму. Этот процессор изучает и анализирует большие объемы данных и оптимизирует пиксели, кадры и сцены для получения реалистичного изображения и звука.В этой линейке реализован совершенно новый пользовательский интерфейс Google TV, который объединяет фильмы, шоу, ТВ-трансляции и контент из приложений и подписок. Благодаря ему, можно находить фильмы и передачи для просмотра по персональным рекомендациям, а также управлять контентом из единого списка просмотра. Этот список можно наполнить с помощью смартфона или ноутбука.Новые модели BRAVIA XR поддерживают технологию HDMI 2.1 и e-ARC, в том числе формат 4K с частотой обновления 120 кадров в секунду, переменную частоту обновления (Variable Refresh Rate, VRR) и автоматический режим низкой задержки (Auto Low Latency Mode, ALLM).Cognitive Processor XR также предлагает звучание с технологией Sound-from-Picture Reality, которая подстраивает звуковую картину в соответствии с происходящим на экране.Новыми телевизорами Sony можно управлять голосом: искать контент, получать ответы на вопросы, задействовать различные функции и взаимодействовать с умными домашними устройствами.Благодаря поддержке голосовых помощников Google Assistant и Amazon Alexa, можно управлять телевизором для загрузки и воспроизведения видео с YouTube с помощью колонок Google Nest или переключать каналы и изменять громкость на устройствах с поддержкой этих ассистентов.Этот режим позволяет воспроизводить контент Netflix со студийным качеством изображения, а технология IMAX Enhanced помогает получить впечатления формата IMAX в комфортной обстановке собственного дома.