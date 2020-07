Пользователи подписки PS Plus во всём мире обратили внимание, что Sony рассылает в случайном порядке деньги для виртуального кошелька PS Store. Например, в Великобритании сумма подарка составляет 10 фунтов, в США — 10 долларов, а в Голландии — 10 евро.Пользователи соответствующей ветки на reddit сошлись во мнении, что эта акция приурочена к десятилетию сервиса PlayStation Plus, в рамках которого компания недавно запустила раздачу специальной темы для PS4 и трех игр для подписчиков: NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider и Erica.Российские подписчики PS Plus не стали исключением и некоторые пользователи рассказали, что получили письмо от Sony с пополнением кошелка на 600 рублей. Эти деньги нельзя вывести. Использовать их можно для оплаты любого товара в магазине PS Store.На данный момент пока неясна механика раздачи призов. Судя по всему, компания рассылает их в случайном порядке.