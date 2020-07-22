В магазине PS Store стартовала большая летняя распродажа. Официальную промо-страницу пока еще не запустили, но цены уже снижены. Помимо скидок по акции, на некоторые игры действуют двойные скидки для подписчиков PS Plus. Собрали несколько интересных предложений.
A Plague Tale: Innocence за 1 049 р. вместо 3 499
Resident Evil 3 за 2 029 р. вместо 3 499
Hunt: Showdown за 1 379 р. вместо 2 299
Control за 1 224 р. вместо 3 499
Судя по описанию некоторых предложений, акция продлится до 20 августа, но на некоторые игры скидка заканчивается 6 августа. В рамках предложения недели будет доступна Far Cry 5 за 559 рублей. Со всеми играми по акции вы можете ознакомиться на сайте PSprices или дождаться запуска официальной промо-страницы.
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