Ранее мы сообщали , что сегодня в 19:00 по МСК основатель The Game Awards Джефф Кили проведет трансляцию, в рамках которой покажет контроллер DualSense для PlayStation 5 и расскажет подробности. Собрали всё самое важное.Сразу огорчим фанатов «лепестков» — на обратной стороне геймпада отсутствуют дополнительные клавиши. Кили сообщил, что у встроенного динамика довольно большой диапазон и он синхронизируется с вибрацией и обратной отдачей. По его словам, новый геймпад ощущается удобнее в сравнении с DualShock 4 для PS4.Основатель The Game Awards также рассказал об игре Astro's Playroom. Это будет полноценная игра с отсылками к истории PlayStation. В этом проекте задействованы все возможности DualSense. Например, в одном из моментов нужно подуть — это будет считано с помощью встроенного микрофона. Игра будет предустановлена на все PS5.Sony продолжает придерживаться концепции «поколений». Для компании важнее всего инновации и новый опыт. Что касается новых игр, то они должны раскрывать потенциал PlayStation 5. Также сообщается, что в ближайшее время не стоит ожидать старта предзаказов, о них объявят позднее. Новый слоган «Play Has No Limits» предназначен для глобального использования.