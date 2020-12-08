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Комплект Xbox Series X с дисковой версией игры Cyberpunk 2077 будет эксклюзивно доступен в продаже с 10 декабря 2020 года в розничных сетях «М.Видео» и «Эльдорадо». Ворвитесь в мир киберпанка и возьмитесь за самое опасное задание в своей жизни — найдите прототип импланта, позволяющего обрести бессмертие.Комплект Xbox Series X с игрой Cyberpunk 2077 включает в себя:Комплект Xbox Series X с игрой Cyberpunk 2077 можно приобрести по цене 47 590 рублей, предложение ограничено.Напомним, релиз игры Cyberpunk 2077 намечен на 10 декабря. Это кроссплатформенная игра от польской студии CD Projekt RED. Сюжет игры повествует о приключениях персонажа по имени Ви в городе Найт-Сити, расположенном на Западном побережье Северной Америки. Игроку будет предоставлен на выбор ряд игровых классов с возможностью их комбинирования. Игровой мир будет состоять из города, поделённого на шесть уникальных районов, в котором также будет присутствовать полный цикл дня и ночи.