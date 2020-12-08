Комплект Xbox Series X с дисковой версией игры Cyberpunk 2077 будет эксклюзивно доступен в продаже с 10 декабря 2020 года в розничных сетях «М.Видео» и «Эльдорадо». Ворвитесь в мир киберпанка и возьмитесь за самое опасное задание в своей жизни — найдите прототип импланта, позволяющего обрести бессмертие.
Комплект Xbox Series X с игрой Cyberpunk 2077 включает в себя:
- Консоль Xbox Series X с твердотельным накопителем 1 ТБ;
- Новый беспроводной геймпад Xbox Series X;
- Дисковую копию игры Cyberpunk 2077;
Напомним, релиз игры Cyberpunk 2077 намечен на 10 декабря. Это кроссплатформенная игра от польской студии CD Projekt RED. Сюжет игры повествует о приключениях персонажа по имени Ви в городе Найт-Сити, расположенном на Западном побережье Северной Америки. Игроку будет предоставлен на выбор ряд игровых классов с возможностью их комбинирования. Игровой мир будет состоять из города, поделённого на шесть уникальных районов, в котором также будет присутствовать полный цикл дня и ночи.
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Лучше бы с PlayStation зафигачили кооперацию.