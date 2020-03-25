PlayStation

Новая функция называется «Direct Gameplay». Из описания патентной заявки следует, что она позволит разработчикам создавать специальные блоки с различным уровнем интерактивности прямо внутри операционной системы PlayStation. 

Возможно с помощью новой функции игры на PS5 будут сохранять активность даже в моменты, когда они не запущены. К примеру, пользователь сможет получить доступ к своему инвентарю из игры, посмотреть карту или вспомнить контекст квеста, который он проходит.

Многопользовательские игры с помощью этих блоков смогут напоминать геймерам о временных активностях и об эксклюзивных событиях, а также отображать различную статистику. Помимо этого, пользователь, возможно, сможет выбирать игровой режим, не посещая главное меню.



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